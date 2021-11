O deputado federal Otoni de Paula discursa sobre o prefeito de Seropédica. - Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O deputado federal Otoni de Paula discursa sobre o prefeito de Seropédica. Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 25/11/2021 10:49 | Atualizado 25/11/2021 10:52

SEROPÉDICA-Na terça-feira (23) em discurso na Tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília, o deputado federal Otoni de Paula (PSC/RJ) elogiou o trabalho do prefeito de Seropédica, Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas.



Durante o discurso, Otoni de Paula, fez um resumo da trajetória política, da expectativa da população e do empenho de Lucas Dutra para resolver os principais problemas dos moradores de Seropédica.



-Não se trata apenas de um discurso, mas uma forma de reconhecer o trabalho de um político, que não mede esforços para conquistar benefícios para a população-, e pontuou -Seropédica que vivia o caos, marcada por escândalos de corrupção, viu no então vereador, a possibilidade de trazer dignidade para a cadeira, e foi isso que aconteceu-, disse Otoni.



Segundo o deputado mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do covid-19, o prefeito consegue a cada mês, inaugurar um espaço público, através da prefeitura de Seropédica.



Agora o grande desafio será a construção de um hospital que seja uma referência em Seropédica. O prefeito tem vindo à Brasília buscar recursos e visita os Ministérios com frequência para alcançar os objetivos para construir uma cidade melhor-, definiu o parlamentar.