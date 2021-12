Prefeito Professor Lucas, presidente da Câmara Municipal Huguinho e Ricardinho planejam possível parceria. - Divulgação

Prefeito Professor Lucas, presidente da Câmara Municipal Huguinho e Ricardinho planejam possível parceria.Divulgação

Publicado 03/12/2021 23:18

SEROPÉDICA- Um empreendimento que deve gerar cerca de 150 empregos é o foco da administração em Seropédica. Na quarta-feira (1º), o prefeito, Professor Lucas (PSC), e o presidente da Câmara de Vereadores, Huguinho (Patriotas), visitaram a fábrica da mesma empresa que está instalada no município de Itaguaí.



Trata-se de uma grande panificadora. O prefeito e o presidente da Câmara foram recebidos pelo empresário Ricardo Rosa. A reunião foi para analisar a possibilidade de instalar a empresa em Seropédica.



Para o prefeito de Seropédica a visita foi positiva, e pontuou que Seropédica precisa aumentar a oferta de vagas de empregos formais para a população local. “Vamos gerar renda, trazendo empresas e fomentando a economia local, que durante muitos anos sofreu com a falta de gestão e investimentos. O município foi duramente impactado com a pandemia do covid-19. Apesar do saldo positivo de empregos, conforme dados do Caged”, disse o prefeito.



Caso seja instalada, a empresa irá gerar 150 empregos diretos e indiretos para os moradores de Seropédica, além de promover o desenvolvimento e movimentar a economia local.