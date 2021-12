Caminhada reúne dezenas de moradores de Seropédica. - Divulgação

Caminhada reúne dezenas de moradores de Seropédica. Divulgação

Publicado 01/12/2021 17:09 | Atualizado 01/12/2021 17:13

SEROPÉDICA- A Prefeitura de Seropédica, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, convocou todos os moradores para se unir por uma causa que diz respeito a todo mundo: o fim da violência contra as mulheres. E é com esse intuito que realizou neste domingo (28), a ‘1.ª Corrida e Caminhada Contra a Violência à Mulher de Seropédica’, em vários pontos do município.

Segundo a vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Vandrea Furquim, a mobilização da sociedade é fundamental no combate à violência de gênero e na implementação de políticas públicas.

- A corrida visa promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres. Queremos dizer com essa campanha que a mulher de Seropédica não está sozinha. A violência existe, mas ela precisa ser registrada por quem sofre. Então, nosso trabalho é encorajar as vítimas e a sociedade a denunciar os agressores. Rompendo, assim, com o ciclo da violência-, enfatizou a vice-prefeita.

A vice-prefeita ainda ressaltou os serviços oferecidos pela Prefeitura às vítimas.

- Oferecemos através do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) atendimento social, psicológico e jurídico para mulher em situação de violência, tendo como objetivo prestar atendimento humanizado e de qualidade, para informar, apoiar e fortalecer a autoestima destas mulheres-.

O prefeito de Seropédica, Professor Lucas Dutra, destacou que essa é mais uma iniciativa inédita da gestão que ficará na história de Seropédica.

- A violência contra a mulher é um tema importante e tem que ser debatido para conscientizar mulheres e homens. Nosso trabalho é garantir que as mulheres sintam-se seguras em Seropédica, sabendo que aqui terão o apoio do Poder Público caso presenciem ou sejam vítimas de um ato de violência. Estamos firmes na defesa das mulheres-, garantiu o Prefeito de Seropédica.

As participantes da caminhada percorreram as ruas de Seropédica em um percurso de 5 Km, partindo da Praça João Azeredo, atravessando o Calçadão do Centro da Cidade, Rua José Tunula e Avenida H. O percurso foi finalizado na Praça João Azeredo.