Diversas obras estão sendo realizadas no município - Foto: Ronan Santana

Publicado 12/10/2022 13:23

Seropédica- Apesar da Pandemia que assolou o mundo e paralisou a Economia, um município da Região Metropolitana do Estado vem se destacando pela quantidade de obras realizadas pela Prefeitura. Às margens da rodovia mais importante do País – a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) –, a cidade de Seropédica se tornou um verdadeiro canteiro de obras desde que o atual Prefeito – Professor Lucas Dutra dos Santos –, que já foi Vereador por dois mandatos e recebeu o maior número de votos da história (26976 / 66,01%), assumiu seu primeiro mandato pelo Poder Executivo, em janeiro de 2021.

Com a pretensão de asfaltar 400 ruas em 4 anos, em menos de dois anos o atual Prefeito – Professor Lucas Dutra –, solucionou um problema que acompanhava os moradores do bairro Campo Lindo há décadas. Em parceria com o Governo do Estado através do bom relacionamento com o Governador – Cláudio Castro –, o ‘Professor Lucas’, como é chamado pelos munícipes, acabou com as enchentes que prejudicavam a população, construindo uma galeria pluvial e desassoreando os canais do ‘China’ e dos ‘Bois’ em parceria com o Programa ‘Limpa Rio’, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que era dirigida pelo Vice-governador eleito nessas eleições – Thiago Pampolha.

No bairro Campo Lindo, diversas ruas já receberam saneamento básico, aplicação de blocos intertravados e pavimentação asfáltica, como as ruas P, José Monteiro e Cândida Maria da Conceição. No mesmo bairro, a Rua Emília dos Santos recebeu uma nova ponte para a travessia de veículos e pedestres. No bairro Parque Jacimar, a Rua Aroldo Bonsatto e a Avenida Jacinto Monteiro receberam drenagem pluvial, manilhamento e pavimentação asfáltica em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER/RJ). Esse mesmo padrão de obras foi aplicado nas Ruas Viúva Graça e Manoel Roque Duarte, que dão acesso ao bairro São Miguel, e também nas Ruas A, Nadir Pontes, Valdemir Maia, Trinta e Três, Trinta e Quatro e Trinta e Cinco, localizadas no bairro Jardim Maracanã.

No bairro Fazenda Caxias, a Rua Maria Lourenço foi manilhada e teve a caixa central de esgoto reconstruída. Já a Rua Demétrio de Brito e a Travessa Pereira foram contempladas com drenagem, saneamento básico e pavimentação. Cerca de 30 ruas em todo o município já receberam benfeitorias do Poder Executivo, seja com recursos próprios ou por meio de parcerias.

Contrariando o formato das gestões anteriores, que investiam apenas no centro e bairros próximos, o Prefeito Professor Lucas tem sido enfático na defesa de investimentos em bairros mais afastados, como o ‘Boa Fé’ e o ‘Nazaré’, que tiveram suas Praças reformadas, tendo o Bairro Boa Fé a primeira Praça inclusiva de Seropédica, possuindo brinquedos adaptados para Pessoas com Deficiências (PCD’s).

No centro da cidade motoristas que passam pelo antigo Km 50 da BR-465 encontram a Praça João Azeredo completamente reformada, com padronização do ponto de ônibus, rampa de acesso para cadeirantes e iluminação em led, entre outras obras. Com obras por toda cidade, o jovem Prefeito Professor Lucas é um diferencial político na região metropolitana.

“Conforme o compromisso que assumi com a população de Seropédica, transformei a cidade em um canteiro de obras. Estamos trabalhando desde o primeiro dia de mandato e só finalizaremos as obras no último dia. Além das obras, iniciamos o processo para a construção do primeiro Hospital do município, que será referência para a Baixada e estamos criando o Plano Municipal de Conservação e Manutenção da Mata Atlântica, outro fator que também beneficia toda região. Nosso mandato está focado em tornar Seropédica uma referência em termos de desenvolvimento sustentável, responsabilidade fiscal e gestão consciente. Nossa cidade vive um novo tempo que dará bons frutos e mudará a história de Seropédica”, garante o Prefeito de Seropédica – Professor Lucas Dutra dos Santos.