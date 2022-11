Novo centro de monitoramento em Seropédica. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Novo centro de monitoramento em Seropédica.Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 09/11/2022 14:47 | Atualizado 09/11/2022 14:51

Seropédica -A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEMOP) inaugurou a Central de Monitoramento de Seropédica, que fica na sede da SEMOP, nesta terça-feira (8). Estiveram presentes na inauguração o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas ao lado da Vice-Prefeita, Vandrea Furquim e ao Secretário de Segurança e Ordem Pública, Anderson Medeiros.

Aproximadamente 300 câmeras foram instaladas em diferentes partes da cidade, dentre os locais monitorados estão: escolas, a Prefeitura e Secretarias Municipais, além de alguns trechos da cidade e pontos específicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, dando mais segurança aos munícipes, alunos, funcionários e professores da UFRRJ.

- Existem trabalhos, assim como esse, que deixam um legado! Seropédica está entre as cidades do Estado com menores índices de criminalidade, e se nossos índices já são bons, tendem a melhorar com o funcionamento da Central de Monitoramento. Quando o Prefeito deixa os Secretários trabalharem, os resultados aparecem-, garantiu o Prefeito de Seropédica - Professor Lucas.

Na cerimônia, também marcaram presença os Secretários Municipais - Alexandre Rafael (Comunicação e Eventos), René Vigne (Saúde), Monica Figueiredo (Cultura e Turismo), Flávia Constantino (Meio Ambiente), Nelson Matos (Trabalho e Emprego) e Walter Carneiro (Fazenda) - , além da Vereadora - Luciana Alves (Líder de Governo) -, da Coordenadora da Operação Segurança em Seropédica - Tenente PM Íris Viana -, do Comandante da 3° CIA do 24 ° Batalhão de Polícia Militar - Capitão PM Carlos Mayrink e do Chefe da Guarda Universitária da UFRRJ - Renan Canuto.

- Hoje é um marco na Segurança Pública da nossa cidade! Temos à disposição mais um serviço tecnológico para melhorar a qualidade de vida da nossa população, sobretudo na Segurança Pública-, frisou o Secretário de Segurança e Ordem Pública - Anderson Medeiros.