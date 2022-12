Participaram do projeto as 31 escolas da rede municipal de ensino que possuem Ensino Fundamental I. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Participaram do projeto as 31 escolas da rede municipal de ensino que possuem Ensino Fundamental I.Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Publicado 30/11/2022 21:32

Seropédica- A Prefeitura Municipal de Seropédica, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o projeto pedagógico 'O Melhor da Copa' nas escolas municipais. Cada escola sorteou uma seleção de futebol participante da Copa do Mundo 2022 e realizou um concurso de redação sobre as principais informações e curiosidades do país sorteado.

Participaram do projeto as 31 escolas da Rede Municipal de Ensino que possuem Ensino Fundamental I, envolvendo os alunos na leitura, pesquisa e produção de textos, trabalhando de maneira interdisciplinar e desenvolvendo, desse modo, a linguagem, a escrita e a aquisição de vocabulário, além de ampliar a bagagem cultural dos discentes através das diversas culturas e etnias pesquisadas.

O Prefeito Professor Lucas visitou as escolas que participaram do projeto acadêmico para acompanhar a premiação dos alunos vencedores e prestigiar o sucesso do mesmo em cada unidade escolar.

“Essa interação entre os alunos não só motiva e desenvolve a construção do aprendizado das crianças, como também trabalha a sociabilidade e integração entre elas, além de enriquecê-las culturalmente.” – ressalta o Prefeito Professor Lucas.