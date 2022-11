O Secretário de Comunicação e Eventos - Alexandre Rafael - representou o Prefeito e recebeu o prêmio em mãos. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

Seropédica- No dia 4 de novembro a cidade de Seropédica concorreu e foi premiada na etapa estadual da segunda edição do ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (FECOMÉRCIO), no bairro do Flamengo.

Secretário de Comunicação e Eventos entrega prêmio ao Prefeito Professor Lucas (de preto) nas presenças da Primeira-Dama (dir.) e da Vice-Prefeita, Vandrea Furquim. Foto: Divulgação (Prefeitura de Seropédica)

O prêmio foi recebido em mãos pelo Secretário Municipal de Comunicação e Eventos, Alexandre Rafael, que representou o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas. Nessa terça-feira (8), durante a inauguração da Central de Videomonitoramento da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, o Secretário de Comunicação e Eventos passou o prêmio às mãos do Prefeito. O ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’ é uma iniciativa da BAND RIO e do Instituto Áquila.

-Receber um prêmio dessa importância demonstra que o trabalho da nossa gestão está sendo bem feito e sendo reconhecido fora da cidade. Trabalhamos diariamente para melhorar os índices socioeconômicos de

Seropédica, também fizemos parcerias e realizamos investimentos próprios em termos de manutenção da Segurança e da Ordem Pública. Esperamos vencer também na etapa nacional, em Brasília, dia 30 de

novembro. Agradeço à Band Rio e ao Instituto Áquila, e dedico esse prêmio às cidadãs e cidadãos de Seropédica-, comemorou o Prefeito de Seropédica – Professor Lucas.



A cidade de Seropédica foi premiada nas áreas de Desenvolvimento Socioeconômico e de Ordem Pública, dentre as cidades com faixa habitacional de 30.000 a 100.000 habitantes. Segundo o Diretor-Geral

da Band Rio, Cláudio Giordani, o prêmio contribui para que as cidades, através de seus projetos e trabalhos, além de ganharem prêmios, consigam difundir esses trabalhos para outras cidades e estados. De acordo com o Diretor do Instituto Áquila, Alan Torquetti, o Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), possui uma ferramenta de inteligência artificial que consolida, analisa e processa 62 indicadores obtidos de fontes públicas e, posteriormente, cria um ranking.