Além do atendimento itinerante disponível nas próximas duas terças-feiras, a população de Seropédica conta com a loja da concessionária, que vai permanecer aberta em horário normal durante a campanha, entre 9h e 16h.Foto/ Divulgação (Rio+Saneamento)

Publicado 27/02/2023 17:43

Nesta semana e na próxima, a Rio+Saneamento leva até o município de Seropédica, na Região Metropolitana, a campanha Rio+Perto de Você. A iniciativa da concessionária vai disponibilizar para a população da cidade um posto itinerante de atendimento para receber as demandas dos consumidores.

Na próxima terça-feira (28), entre 9h e 15h, uma tenda estará montada na Avenida Sebastião Ferreira da Silva, na localidade conhecida como Campinho de Areia, no bairro Boa Esperança. Já na terça-feira seguinte (7/3), a campanha será realizada no bairro Fazenda Caxias. As equipes da Rio+Saneamento vão estar na Praça do Bonito, localizada na esquina das ruas Vovó Romana e Maria Lourenço.

Durante as ações, os consumidores vão encontrar os mesmos serviços disponíveis em uma loja comercial da concessionária, como solicitação de ligação nova, troca de titularidade, informações sobre conta de água e segunda via, revisão de cadastro, pedido de manutenção, entre outros.

O objetivo da campanha Rio+Perto de Você é facilitar o acesso da população aos serviços da Rio+Saneamento, que realiza na região o tratamento e a distribuição de água.

Além do atendimento itinerante disponível nas próximas duas terças-feiras, a população de Seropédica conta com a loja da concessionária, que vai permanecer aberta em horário normal durante a campanha, entre 9h e 16h. O endereço é: Avenida Ministro Fernando Costa, 1119 - loja 111, Centro.

Rio+Perto de Você - Seropédica

Terça-feira (28/2)

Endereço: Avenida Sebastião Ferreira da Silva, s/n - Boa Esperança

Ponto de referência: Campinho de Areia

Funcionamento: 9h às 15h (com intervalo para almoço entre 12h e 13h)

Terça-feira (7/3)

Endereço: Rua Vovó Romana, esquina com Rua Maria Lourenço - Fazenda Caxias

Ponto de referência: Praça do Bonito

Funcionamento: 9h às 15h (com intervalo para almoço entre 12h e 13h)