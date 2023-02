Prefeito de Seropédica, Professor Lucas recebe novos veículos. - Foto/ Divulgação

Publicado 27/02/2023 21:24 | Atualizado 27/02/2023 22:52

Seropédica- Dois novos veículos foram entregues nesta segunda-feira (27), ao Serviço de Atendimento móvel (SAMU) de Seropédica. A parceria entre Governo do Estado e a Prefeitura de Seropédica busca garantir atendimento de qualidade e ajudar a salvar vidas, com uma estrutura completa de equipamentos para realizar o atendimento de urgência e emergência em toda cidade.

- É um momento muito importante para aqueles que amam, estar participando desse evento. Eu sou muito grato a Deus porque desde o início do nosso mandato Seropédica vem cada vez mais colhendo frutos dessa parceria com o Governador, Claudio Castro. Pessoa de bem pelo carinho que você tem por Seropédica- Disse o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas.

Estiveram presentes na solenidade o Prefeito de Seropédica, Professor Lucas, o Secretário Municipal de Saúde, Rene; o governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, o vice- governador Thiago Pampolha e o secretário de Saúde do Estado, Doutor Luizinho.

100% Samu RJ

As ambulâncias fazem parte do projeto 100% Samu RJ, do Governo do Estado. O projeto foi iniciado em janeiro deste ano com a entrega de 60 ambulâncias para o Samu da cidade do Rio de Janeiro. O investimento para renovar e ampliar a frota do Samu foi de R$ 87,4 milhões. No total, serão 249 veículos. A expectativa é que essas novas unidades possam contribuir para uma melhoria significativa no atendimento de urgência e emergência no Estado do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (27), foram entregues mais 26 ambulâncias novas. Foram 26 novas ambulâncias entregues para os municípios de: Queimados, Seropédica, Japeri, Itaguaí, Paracambi, Mesquita e Nilópolis.

“Nós custeamos através da secretaria do Estado de Saúde toda a operação através dos funcionários, que vão trabalhar em cada ambulância que será custeada pelo Governo do Estado. Isso é zelo, cuidado, é carinho, que só maestros como o Deputado e secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho conseguem fazer”, disse na solenidade, o vice- Governador, Thiago Pampolha. Em seu discurso também agradeceu e parabenizou o Governador Claudio Castro, pela gestão.