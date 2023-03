A concessionária promove nesta quinta-feira (2), entre 9h e 15h, uma edição extra da ação Rio+Perto de Você. - Foto/ Divulgação (Rio+Saneamento)

A concessionária promove nesta quinta-feira (2), entre 9h e 15h, uma edição extra da ação Rio+Perto de Você. Foto/ Divulgação (Rio+Saneamento)

Publicado 01/03/2023 18:41

Devido à grande procura da população pelos serviços da Rio+Saneamento no bairro Boa Esperança, em Seropédica, na Região Metropolitana, a concessionária promove nesta quinta-feira (2), entre 9h e 15h, uma edição extra da ação Rio+Perto de Você. O evento está programado para o mesmo local em que foi realizado na terça: Avenida Sebastião Ferreira da Silva, sem número, na localidade conhecida como Campinho de Areia.

Na ação do início desta semana, foram atendidos mais de 50 moradores da região que procuraram a tenda de serviços da Rio+Saneamento. A maioria esteve no local em busca de esclarecimentos sobre as contas de água, solicitação de tarifa social e troca de titularidade.

Já na próxima terça-feira (7), as equipes da concessionária vão estar no bairro Fazenda Caxias, também em Seropédica. O atendimento será realizado entre 9h e 15h na Praça do Bonito, localizada na esquina das ruas Vovó Romana e Maria Lourenço.

Durante a campanha, os consumidores também terão outros serviços disponíveis nas lojas comerciais da concessionária, como solicitação de ligação nova, revisão de cadastro e pedido de manutenção. O objetivo da ação é facilitar o acesso da população ao atendimento da Rio+Saneamento, que realiza na região o tratamento e a distribuição de água.

Além do atendimento itinerante disponível nesta quinta e na próxima terça-feira, a população de Seropédica conta com a loja da concessionária, que vai permanecer aberta em horário normal durante a campanha, entre 9h e 16h, de segunda a sexta-feira. O endereço é: Avenida Ministro Fernando Costa, 1119 - loja 111, Centro.

Rio+Perto de Você - Seropédica

Terça-feira (2/3)

Endereço: Avenida Sebastião Ferreira da Silva, s/n - Boa Esperança

Ponto de referência: Campinho de Areia

Funcionamento: 9h às 15h (com intervalo para almoço entre 12h e 13h)

Terça-feira (7/3)

Endereço: Rua Vovó Romana, esquina com Rua Maria Lourenço - Fazenda Caxias

Ponto de referência: Praça do Bonito

Funcionamento: 9h às 15h (com intervalo para almoço entre 12h e 13h)