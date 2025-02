Presa por estelionato - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 27/02/2025 09:47 | Atualizado 27/02/2025 09:48

Silva Jardim - Uma mulher foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (26), ao tentar aplicar um golpe com comprovantes falsificados de transferência pix.

O caso aconteceu em um supermercado.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 120ª DP (Silva Jardim), sob a coordenação do delegado titular Geraldo Assed, a estelionatária, identificada como Tamiris Gonçalves Custódio Ferreira, foi presa no momento em que ela tentava mais uma compra fraudulenta no estabelecimento.

As investigações apontam que Tamiris vinha realizando compras on-line no maior supermercado da cidade, recebendo os produtos e enviando ao estabelecimento comprovantes de pagamento via PIX falsificados.

A fraude foi descoberta pela contabilidade da empresa, que acionou a polícia.

Ao longo de suas ações criminosas, a suspeita conseguiu realizar pelo menos oito compras fraudulentas, causando um prejuízo estimado em R$ 9 mil reais ao estabelecimento comercial.

Na quarta-feira, ao tentar mais uma vez efetuar a fraude, ela foi flagrada e presa por policiais civis da 120ª DP.

Após ser conduzida à Delegacia, Tamiris foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato eletrônico tentado (Artigo 171, §2º-A do Código Penal).

A criminosa aguarda transferência para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.