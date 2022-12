Moranguinho fica chocada ao descobrir briga de Naldo com Deolane - Reprodução / PlayPlus

Publicado 09/12/2022 04:19

São Paulo – Moranguinho foi a última eliminada de A Fazenda 14. A dançarina deixou o programa nesta quinta-feira (08), sendo a menos votada para ficar entre Bia e André. A penúltima integrante do Grupo A foi direto para a Cabine de Descompressão, onde Lucas Selfie a entrevistou e mostrou uma pequena parcela do que Naldo Benny, marido da peoa, estava falando sobre sua participação no reality.

Para a surpresa de Morango, o cantor desaprovou praticamente toda a participação da eliminada. Aqui fora, o público já estava cansado de saber que Naldo desaprovava as alianças que a esposa formou em Itapecerica da Serra. “Ele via tudo de uma forma diferente de mim, né? Porque ele via tudo que acontecia pelas minhas costas”, admitiu Moranguinho.

Selfie aproveitou a oportunidade para tacar mais lenha na fogueira: “Vou te resumir o que tá rolando: ‘Um quebra pau danado, Naldo ficou esses três meses contra o grupo A e não vai com a cara da Deolane”, atiçou o apresentador. E Moranguinho apenas conseguiu responder: “Meu Deus!”