Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano são os finalistas de 'A Fazenda 14'Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 16/12/2022 00:40 | Atualizado 16/12/2022 00:46





Bárbara Borges é a grande campeã de "A Fazenda 14" ! A atriz enfrentou a final com Bia Miranda e Iran Malfitano, e se deu bem ao receber 61,14% dos votos do público.

Na votação, a neta de Gretchen ficou em segundo lugar (35,03%), e o ator no terceiro (3,83%).

Considerada planta no início do jogo, a peoa teve uma reviravolta ao se tornar protagonista do programa. Após a saída de Deborah Albuquerque, ela se ganhou os holofotes como a rival de Deolane Bezerra.

Quase na reta final do programa, a atriz foi escolhida pelo público para estar no Rancho após a roça falsa. Ali, o caminho dela até a final já ficou ditado.

