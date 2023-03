Crianças assistidas pelo CRAS Bonsucesso conhecem o Horto Municipal Carlos Guinle - Divulgação

Crianças assistidas pelo CRAS Bonsucesso conhecem o Horto Municipal Carlos GuinleDivulgação

Publicado 01/03/2023 16:43

Sete crianças entre 6 e 12 anos, da localidade de Bonsucesso, fizeram um passeio animado ao Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle (Rua Tobias Barreto, 21, Quarenta Casas), na última semana. O passeio foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Bonsucesso, no Terceiro Distrito, e fez parte do Programa Visitação Nosso Ambiente, do Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

“As crianças não conheciam o local e ficaram encantadas. Elas foram guiadas pelo pessoal do Horto e ficaram fascinadas com as plantas e especialmente algumas aves. Fizeram um gostoso lanche e passearam muito!”, vibrou a coordenadora do CRAS Bonsucesso, Ana Lúcia Araújo.

O Programa Visitação Nosso Ambiente proporciona práticas educativas através de visitas guiadas à sede do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e ao Horto Municipal. O público-alvo são as comunidades escolares da rede de ensino público (prioritariamente) e privado e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade/suscetibilidade socioambiental, acompanhadas por associações, organizações, instituições e projetos educativos. As atividades educativas são ligadas à conscientização ambiental, com atividades adaptadas de acordo com a faixa etária, interesse do público-alvo e temas ambientais definidos no mês da visitação. O tema do Mês de fevereiro foi “curtindo as férias”.

O Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (sedes Santa Rita e Pedra da Tartaruga) funciona de terça-feira a domingo, de 8h às 17h. O Horto Municipal abre também de terça a domingo, das 8h às 16h. Ambos não abrem às segundas-feiras. Para agendar os passeios, é preciso preencher um formulário através do link: https://bit.ly/3SBQvHi

O retorno das visitas agendadas é às 12h e as vagas por visita são para 13 pessoas (transporte em van). Dúvidas e informações sobre datas e horários de funcionamento pelo e-mail (ceducacaoambiental@gmail.com) ou pelo telefone: (21) 2742-7763.