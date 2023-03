Espaço do Empreendedor Itinerante: Prefeitura leva serviços aos moradores do Meudon - Divulgação

Espaço do Empreendedor Itinerante: Prefeitura leva serviços aos moradores do MeudonDivulgação

Publicado 02/03/2023 14:58

Dando continuidade às atividades do ‘Espaço do Empreendedor Itinerante’, foi promovida, nesta quarta-feira, 1º/03, na Associação de Moradores e Amigos do Meudon, mais uma edição do projeto da gestão municipal do Prefeito Vinicius Claussen.

A primeira edição do EEI este ano aconteceu no interior do município, na Unidade Básica de Saúde de Água Quente e atendeu moradores da localidade e arredores.

Equipes das secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de Fazenda e de Desenvolvimento Social e da Ouvidoria Geral disponibilizam serviços como cadastro no balcão de empregos do SINE; informações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital; orientação a respeito de legalização de empresas e viabilidade empresarial; inscrição no cadastro único de programas sociais (CadÚnico); esclarecimentos sobre DECLAN (Declaração Anual) para o Índice de Participação dos Municípios e registro das principais demandas dos moradores para melhoria dos bairros.