Prazo para estudantes renovarem ou fazer novo cartão de ônibus é prorrogado até o próximo dia 10/03 - Divulgação

Publicado 02/03/2023 15:08

O prazo para os estudantes novos que efetivaram matrículas nas escolas municipais para 2023, providenciarem o RioCard Escolar, carteirinha que dá direito ao passe livre, foi prorrogado até o próximo dia 10/03. O aluno ou responsável deve procurar a Loja RioCard, na Várzea, para confeccionar o cartão. É necessário apresentar a declaração escolar e comprovante de residência. O estudante deverá estar presente para tirar a foto do cartão.

Pais ou responsáveis pelos alunos da Rede Pública Municipal que já utilizam a carteirinha de ônibus, e mudaram de escola ou de turno, também precisam se dirigir ao posto da RioCard para atualizar o documento. Deve ser apresentada a declaração escolar, o comprovante de residência e o cartão do RioCard. Já os estudantes que perderam o cartão ou que estão com o mesmo danificado devem solicitar a 2ª via na unidade de ensino onde estão matriculados.

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Teresópolis começaram no último dia 06 e, de acordo com a empresa concessionária de transporte público, até o dia 10 de março estudantes poderão embarcar nos ônibus apenas com o uniforme escolar. A partir dessa data só será possível viajar usando o cartão.

A loja da RioCard Teresópolis fica localizada na Avenida Feliciano Sodré, 579, na Várzea, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h.