Rede Santa Catarina oferece Programa de Educação para Pessoas com DeficiênciaDivulgação

Publicado 02/03/2023 15:16

O Programa de Educação para Pessoas com Deficiência visa atualizar e melhorar o currículo dos inscritos podendo até empregar alguns alunos após o término do treinamento.

A próxima turma será iniciada no dia 15 de março, quarta-feira, e as inscrições podem ser realizadas até essa data. Para fazer o cadastro, basta acessar o link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Sp4Qztsb0E6k1ARL6z7v3y1_qRtwR1hCkI24bSpQWOVUMjFFTklYRDM5V1RPSlFNVDBNUkJONU1GWC4u

Lembrando que a pessoa com deficiência precisa ter mais de 18 anos e o laudo caracterizador para participar do treinamento.

Durante as 80 horas de aula que compõem o Programa, os alunos irão aprender sobre como se comportar no ambiente de trabalho, língua portuguesa aplicada no ambiente empresarial, informática básica e técnicas de administração. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, através das plataformas online Google Meet ou Zoom.

A analista de Gestão de Pessoas da Rede Santa Catarina, Mariana de Oliveira, também é portadora de deficiência e, hoje, é uma das responsáveis pela capacitação. Ela conta que esta é a sétima turma a ser iniciada e que, no total, mais de 120 pessoas, de todo o Brasil, já foram capacitadas pelo projeto.

“O curso dá desenvolvimento para vida, não só para trabalhar em nossa Instituição. O aprendizado recebido pode ser utilizado em qualquer empresa. É muito gratificante acompanhar as turmas – já foram 6 até o momento – as singularidades dos alunos e o envolvimento deles. Ao final de cada treinamento, fazemos uma cerimônia de formatura e é muito emocionante”, expõe Mariana.

Após a finalização do curso, a Rede Santa Catarina costuma empregar alguns dos alunos em seus hospitais. O término do treinamento não garante a contratação, mas é uma oportunidade. Isto porque os que não são contratados imediatamente têm seus currículos encaminhados para um cadastro reserva que convoca de acordo com a necessidade da instituição.

“Alguns ex-alunos já foram contratados em nossas Casa no Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estamos ansiosos para receber candidatos aqui de Teresópolis!”, finalizou Mariana.