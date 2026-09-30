Mercado formal de trabalho em Teresópolis fechou o mês com saldo positivo de 53 criadasGoverno Federal
Do total, 147 vagas são destinadas a profissionais com experiência, 22 não exigem experiência e oito são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). A relação foi atualizada pelo Portal do Trabalhador e as vagas podem ser preenchidas antes do prazo, conforme a demanda.
Entre as funções com maior número de oportunidades estão vendedor interno, com 13 vagas; oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com 12; atendente de lanchonete, com 11; ajudante de reflorestamento, com 10; pedreiro, com nove; ajudante de carga e descarga e operador de lojas, com oito cada; balconista de padaria, também com oito; além de auxiliar de limpeza e cozinheiro geral, com sete vagas cada.
Vagas para diferentes perfis
Também há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, analista de marketing, analista fiscal, assistente de diretoria, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de produção em confecção de roupas, balconista de laticínios, caixa de supermercado, confeiteiro, cortador de roupas, costureira, cumim, empacotador, encarregado de manutenção, garçom, gerente administrativo, ladrilheiro, operador de caixa, operador de vendas em lojas, pintor de obras, repositor de supermercado, servente de obras, supervisor de vendas de serviços, entre outras.
Para quem busca o primeiro emprego, há vagas de ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, auxiliar de produção na confecção de roupas e operador de lojas. Esta última função também possui oportunidades destinadas a PcD.
Como se candidatar
O atendimento presencial do Sine é realizado no Espaço do Empreendedor, no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, por ordem de chegada.
Para o atendimento, o trabalhador deve levar os documentos originais: carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e PIS, caso possua. Também é possível consultar as oportunidades e cadastrar o currículo pelo Sine Fácil.
O trabalhador em busca de emprego também pode utilizar o Sine Fácil, aplicativo do Governo Federal que permite cadastrar e atualizar o currículo, consultar vagas disponíveis e acompanhar oportunidades de trabalho pelo celular. A ferramenta pode facilitar o acesso às vagas sem a necessidade de comparecimento presencial ao posto de atendimento.
Mercado de trabalho em Teresópolis
No acumulado dos primeiros oito meses do ano de 2026, a economia local demonstra trajetória de expansão. Entre janeiro e agosto, Teresópolis somou 13.717 contratações e 13.171 demissões, acumulando um saldo positivo de +546 postos formais criados.
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