Vídeo publicado nas redes sociais mostra a Av Oliveira Botelho, em frente ao HIgino, completamente alagada - Reprodução vídeo redes sociais

Vídeo publicado nas redes sociais mostra a Av Oliveira Botelho, em frente ao HIgino, completamente alagadaReprodução vídeo redes sociais

Publicado 30/09/2026 20:21

A cidade de Teresópolis enfrenta um cenário crítico na noite desta quarta-feira (30). A tempestade que atinge o município desde as 18h30 colocou a cidade em nível de risco hidrológico muito alto, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Rios como Meudon e Princípe estão com níveis acima do normal com alerta de transbordamento.





A classificação de risco hidrológico aponta a alta probabilidade de transbordamento de rios e córregos, enxurradas e alagamentos de grande porte em áreas urbanas. O nível "muito alto" sinaliza perigo iminente para residências e vias públicas, exigindo máxima atenção dos moradores situados próximos a cursos d’água ou calhas de drenagem saturadas.



Tempestade causa afundamento de via e carro fica preso em Santa Cecília

Os impactos da tempestade já são registrados na infraestrutura do município. A forte chuva do fim de tarde e início de noite causou o rompimento de uma grande manilha e provocou a

De acordo com o mesmo órgão, o risco para deslizamentos de terra também está elevado, em razão do rápido acúmulo de água e do nível de saturação do solo nas encostas.A classificação de risco hidrológico aponta a alta probabilidade de transbordamento de rios e córregos, enxurradas e alagamentos de grande porte em áreas urbanas. O nível "muito alto" sinaliza perigo iminente para residências e vias públicas, exigindo máxima atenção dos moradores situados próximos a cursos d’água ou calhas de drenagem saturadas.Os impactos da tempestade já são registrados na infraestrutura do município. A forte chuva do fim de tarde e início de noite causou o rompimento de uma grande manilha e provocou a abertura de um grande buraco na Rua Cecília Meirelles, no bairro Santa Cecília. Um motorista foi surpreendido e ficou com o veículo preso no local.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram alagamentos nas principais vias da cidade, como Oliveira Botelho, no Alto, Tenente Luís Meireles, no Bom Retiro, na Delfim Moreira, e na Manoel José Lebrão, no Ermitage.

As autoridades de resgate e trânsito orientam que a população evite trafegar por trechos alagados ou com sinais de instabilidade no asfalto. Em caso de emergência, as chamadas devem ser feitas pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).



Defesa Civil abre pontos de apoio na Coreia e na Quinta Lebrão

Como medida preventiva e de assistência emergencial, a Defesa Civil confirmou que os pontos de apoio da Coreia (Capela do Divino Espírito Santo) e da Quinta Lebrão (Assembleia de Deus) tiveram que ser abertos para receber as famílias que residem em áreas de risco ou que precisarem deixar suas casas preventivamente.



A orientação para quem vive em encostas ou áreas sujeitas a alagamentos é acompanhar os avisos e alertas via SMS da Defesa Civil e, ao menor sinal de risco — como estalos nas estruturas, inclinação de árvores e postes ou subida rápida de rios —, dirigir-se imediatamente ao ponto de apoio mais próximo. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199 ou 0800 202 1066.