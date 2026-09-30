Vídeo publicado nas redes sociais mostra a Av Oliveira Botelho, em frente ao HIgino, completamente alagadaReprodução vídeo redes sociais
A classificação de risco hidrológico aponta a alta probabilidade de transbordamento de rios e córregos, enxurradas e alagamentos de grande porte em áreas urbanas. O nível "muito alto" sinaliza perigo iminente para residências e vias públicas, exigindo máxima atenção dos moradores situados próximos a cursos d’água ou calhas de drenagem saturadas.
Tempestade causa afundamento de via e carro fica preso em Santa Cecília
Os impactos da tempestade já são registrados na infraestrutura do município. A forte chuva do fim de tarde e início de noite causou o rompimento de uma grande manilha e provocou a abertura de um grande buraco na Rua Cecília Meirelles, no bairro Santa Cecília. Um motorista foi surpreendido e ficou com o veículo preso no local.
Defesa Civil abre pontos de apoio na Coreia e na Quinta Lebrão
Como medida preventiva e de assistência emergencial, a Defesa Civil confirmou que os pontos de apoio da Coreia (Capela do Divino Espírito Santo) e da Quinta Lebrão (Assembleia de Deus) tiveram que ser abertos para receber as famílias que residem em áreas de risco ou que precisarem deixar suas casas preventivamente.
A orientação para quem vive em encostas ou áreas sujeitas a alagamentos é acompanhar os avisos e alertas via SMS da Defesa Civil e, ao menor sinal de risco — como estalos nas estruturas, inclinação de árvores e postes ou subida rápida de rios —, dirigir-se imediatamente ao ponto de apoio mais próximo. Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199 ou 0800 202 1066.
Tempestade coloca Teresópolis em risco alto de deslizamento
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