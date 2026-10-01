Ruas alagadas no bairro da Tijuca, próximo à Secretaria Municipal de Saúde - Reprodução redes sociais

Ruas alagadas no bairro da Tijuca, próximo à Secretaria Municipal de SaúdeReprodução redes sociais

Publicado 01/10/2026 09:42

A forte chuva que atingiu Teresópolis entre a tarde e a noite desta quarta-feira (30) provocou alagamentos, deslizamentos de terra e queda de muro em diferentes pontos do município. De acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil, foram registradas 11 ocorrências nas últimas 24 horas. Três pessoas ficaram desalojadas — dois adultos e uma criança. Não houve registro de desabrigados.

Entre os locais atingidos estão os bairros Santa Cecília, Tijuca, Álvaro Paná, Vila Muqui e Araras. Na Rua Cecília Meireles, em Santa Cecília, foi registrado um buraco na via. O endereço já havia sido afetado durante o temporal, quando o rompimento de uma grande manilha provocou o afundamento do trecho e deixou um veículo preso no local.

Também foram registrados deslizamentos de terra na Rua Mato Grosso, em Santa Cecília; na Rua João Raposo, na Tijuca; na Servidão João de Jesus, em Álvaro Paná; e na Rua Felipe Nery Siqueira, na Vila Muqui. Neste último endereço, três moradores precisaram deixar a residência.

Em Araras, na Rua Amazonas, houve queda de muro. Antes do início da chuva mais intensa, a Defesa Civil já havia registrado ocorrências relacionadas ao risco de queda de árvores na Estrada do Cedrinho, em Albuquerque, e nas ruas Muqui, em Vila Muqui, Sergipe, em Araras, e Boa Vista, em Santa Cecília.

Alagamentos em diferentes bairros

A chuva também provocou alagamentos em pelo menos 12 vias. Entre os pontos registrados estão as ruas Carmela Dutra, Professor Sebastião Teixeira, Delfim Moreira, Júlio Rosa, Manoel José Lebrão, Palmira Maria de Oliveira, Avelino Machado Bastos e Gago Coutinho, além das avenidas Alberto Torres, Oliveira Botelho, Tenente Luiz Meireles e Rui Barbosa.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram trechos completamente tomados pela água, incluindo a Avenida Oliveira Botelho. O temporal também provocou impactos em outras vias importantes da cidade.

Os maiores acumulados registrados em seis horas foram de 56,6 milímetros na Coreia, 52,01 mm em São Pedro e 50,4 mm na Quinta Lebrão. Também foram registrados 42,6 mm na Quinta do Paraíso, 41,68 mm no Parque do Imbuí, 40,8 mm no Rosário, 38 mm na Tartaruga, 37 mm no Parnaso e 36,2 mm no Comari.

Alertas e pontos de apoio

Durante o período de chuva, a Defesa Civil emitiu avisos para possibilidade de chuva moderada a forte, com raios, e posteriormente alerta de risco alto para deslizamento de terra. Às 19h01, um alerta severo por Cell Broadcast foi enviado à população para risco de inundação, alagamento e enxurrada.

As sirenes foram acionadas a partir das 14h15 para aviso de chuva. No início da noite, os equipamentos da Coreia e da Quinta Lebrão foram acionados para mobilização. Os sistemas foram desligados às 19h59.

Dois pontos de apoio foram abertos para atendimento preventivo à população: a Capela do Divino Espírito Santo, na Rua Tamoyo, 411, na Coreia, e a Assembleia de Deus, na Rua Tancredo Neves, 114, na Quinta Lebrão.

O cenário levou o município a permanecer sob monitoramento devido ao risco de novos deslizamentos, alagamentos e transbordamentos. Na noite de quarta-feira, o Cemaden havia classificado o risco hidrológico de Teresópolis como muito alto, com rios como Meudon e Príncipe apresentando níveis acima do normal e possibilidade de transbordamento.

A orientação é para que moradores de áreas de risco acompanhem os alertas oficiais e evitem circular por trechos alagados ou com sinais de instabilidade. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou 0800 202 1066.