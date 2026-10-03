Teresópolis já tem tranporte tarifa zero aos domingosDivulgação Viação Dedo de Deus
Ao todo, serão programadas mais de 1.400 viagens, ampliando a disponibilidade da frota e contribuindo para que os eleitores possam chegar aos locais de votação e retornar para suas casas com mais facilidade e segurança.
Além da operação reforçada, os passageiros contarão com tarifa zero, como já ocorre todos os domingos em Teresópolis, no Programa Domingão Tarifa Zero.
A medida garante que a população possa utilizar o transporte coletivo gratuitamente durante o dia, facilitando o acesso aos locais de votação e ampliando a mobilidade no município.
A programação especial tem como objetivo acompanhar o aumento da demanda esperado para a data e assegurar um atendimento adequado aos eleitores.
A gratuidade abrangerá ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas. No transporte rodoviário intermunicipal, serão contemplados os serviços realizados por ônibus do tipo urbano. A medida não se aplica às linhas operadas por ônibus rodoviários ou executivos quando não houver serviço intermunicipal operado por ônibus do tipo urbano.
A determinação atende às Resoluções TSE nº 23.751/2026 e TRE-RJ nº 1.404/2026, que estabelecem a oferta gratuita de transporte coletivo urbano e intermunicipal nos dias de votação, de forma a garantir o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.
A gratuidade não altera a programação dos serviços de transporte. As concessionárias, permissionárias e demais prestadoras deverão manter, durante o período de isenção, frota, horários e itinerários compatíveis com os dias úteis, de forma a atender à demanda de passageiros que utilizarão o transporte público para se deslocar até as zonas eleitorais.
Teresópolis tem esquema especial de ônibus para o domingo de eleição
Ao todo, serão programadas mais de 1.400 viagens, ampliando a disponibilidade da frota; tarifa zero é mantida
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