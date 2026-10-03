Teresópolis já tem tranporte tarifa zero aos domingos - Divulgação Viação Dedo de Deus

Teresópolis já tem tranporte tarifa zero aos domingosDivulgação Viação Dedo de Deus

Publicado 03/10/2026 09:56

O transporte público de Teresópolis terá uma operação especial, neste próximo domingo (4), em razão da eleição. Para garantir o deslocamento da população durante o período de votação, os ônibus irão operar com horários de dia útil, reforçando a oferta de viagens ao longo de todo o dia.



Ao todo, serão programadas mais de 1.400 viagens, ampliando a disponibilidade da frota e contribuindo para que os eleitores possam chegar aos locais de votação e retornar para suas casas com mais facilidade e segurança.



Além da operação reforçada, os passageiros contarão com tarifa zero, como já ocorre todos os domingos em Teresópolis, no Programa Domingão Tarifa Zero.



A medida garante que a população possa utilizar o transporte coletivo gratuitamente durante o dia, facilitando o acesso aos locais de votação e ampliando a mobilidade no município.



A programação especial tem como objetivo acompanhar o aumento da demanda esperado para a data e assegurar um atendimento adequado aos eleitores.

Transporte estadual também será gratuito, com operação reforçada