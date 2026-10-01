A ação foi fruto de monitoramentos e levantamentos táticos voltados ao combate ao crime organizado na comunidade do PerpétuoGCM Teresópolis

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Jannaina Costa
Uma operação interinstitucional realizada pelas forças de segurança pública culminou na localização de um expressivo entreposto de drogas no município de Teresópolis. A ofensiva, desencadeada nesta quarta-feira (30), contou com a atuação integrada do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da companhia de cães (K9).

A ação foi fruto de monitoramentos e levantamentos táticos voltados ao combate ao crime organizado na comunidade do Perpétuo. Durante as varreduras em áreas de difícil acesso e trechos de mata fechada no bairro, as equipes contaram com o auxílio fundamental do cão farejador Black, integrante da equipe K9 da GCM, responsável por indicar o ponto exato onde o material ilícito estava escondido.

Balanço das Apreensões
No local indicado pelo faro do animal, as equipes encontraram uma carga expressiva de entorpecentes prontos para a distribuição e comercialização, sendo 5.176 pinos de cocaína e 1.200 pedras de crack.

Todo o montante arrecadado foi recolhido e apresentado na 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), onde a ocorrência foi registrada e a carga encaminhada para o acautelamento e perícia técnica.
Esta ação se soma a uma série de incursões realizadas no município ao longo de setembro para deter o avanço do tráfico na Região Serrana, como a prisão de Raphinha, liderança do TCP, e a apreensão de grande carga de cocaína e crack na mesma área.

Estratégia de Combate e Canais de Denúncia
A investida faz parte de uma sequência de operações coordenadas na Região Serrana para estrangular a estrutura logística e financeira de facções criminosas que atuam no eixo Perpétuo, Pimentel e Rosário (PPR), área sob constante monitoramento e investigações do Ministério Público (MPRJ) e do 30º BPM devido à atuação de facções criminosas.

As forças de segurança locais reforçam que o apoio da população é essencial para o mapeamento de esconderijos e identificação de suspeitos. Informações e denúncias anônimas podem ser repassadas ao 30º BPM pelo telefone emergencial 190 ou pelo WhatsApp do Disque Denúncia no número (21) 2742-7755, com garantia total de sigilo.
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