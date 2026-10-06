A movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do posto.Teresópolis Brasil Notícias

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Jannaina Costa
A loja de conveniência de um posto de combustíveis foi alvo de um assalto na madrugada desta terça-feira (6), na Barra do Imbuí, bairro de Teresópolis. O estabelecimento está localizado em frente a um conhecido mercado do bairro.
Segundo informações preliminares, três homens chegaram ao local e entraram na área utilizada pelos funcionários. Armados com facões, os suspeitos ameaçaram os trabalhadores e exigiram pertences e dinheiro.
A movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do posto. As imagens mostram os criminosos circulando pelo estabelecimento e utilizando as armas para intimidar as vítimas.

Assaltantes fugiram levando dinheiro e pertences

Durante a ação, os assaltantes teriam levado dinheiro e também o lanche que pertencia a um dos funcionários. O valor do prejuízo ainda não foi divulgado.
Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis, onde o caso será investigado.
Procurada, a assessoria do 30º Batalhão de Polícia Militar ainda não se posicionou sobre o crime.

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