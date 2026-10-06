A movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do posto.Teresópolis Brasil Notícias
Assaltantes fugiram levando dinheiro e pertences
Trio armado com facões assalta posto de gasolina em Teresópolis
Crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (6) na Barra do Imbuí
Unidade Móvel de Saúde atende moradores da área rural de Teresópolis
Serviço oferece consultas médicas e odontológicas em localidades do 2º e 3º Distritos; confira agenda
Senac RJ prorroga inscrições para vagas gratuitas em cursos Técnicos
Novos cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas são algumas das opções oferecidas em Teresópolis e outras 29 unidades
Escola Municipal de Música de Teresópolis oferece 53 vagas para 2027
Inscrições presenciais serão realizadas de 26 de outubro a 11 de novembro
Primeira dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos não se elege para Alerj
Segundo colocado na disputa pela Prefeitura em 2024, Júlio Rocha é reeleito deputado estadual e mantém disputa política com o prefeito Leonardo Vasconcellos
Mais de 30 mil eleitores não votaram no primeiro turno em Teresópolis
No município, Flávio alcançou mais de 62% dos votos; para o Governo do Estado, Ruas também foi maioria entre os teresopolitanos
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