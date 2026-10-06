A movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do posto. - Teresópolis Brasil Notícias

A movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do posto.Teresópolis Brasil Notícias

Publicado 06/10/2026 18:37

A loja de conveniência de um posto de combustíveis foi alvo de um assalto na madrugada desta terça-feira (6), na Barra do Imbuí, bairro de Teresópolis. O estabelecimento está localizado em frente a um conhecido mercado do bairro.

Segundo informações preliminares, três homens chegaram ao local e entraram na área utilizada pelos funcionários. Armados com facões, os suspeitos ameaçaram os trabalhadores e exigiram pertences e dinheiro.

Assaltantes fugiram levando dinheiro e pertences

Durante a ação, os assaltantes teriam levado dinheiro e também o lanche que pertencia a um dos funcionários. O valor do prejuízo ainda não foi divulgado.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A ocorrência foi registrada na 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis, onde o caso será investigado.

Procurada, a assessoria do 30º Batalhão de Polícia Militar ainda não se posicionou sobre o crime.



