Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turno - Foto: Maira Erlich/Bloomberg

Flávio Bolsonaro liderou a votação no primeiro turnoFoto: Maira Erlich/Bloomberg

Publicado 04/10/2026 22:23 | Atualizado 04/10/2026 23:13

Mais de 30 mil eleitores de Teresópolis não compareceram às urnas neste domingo (4), durante as eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Dos 133.712 eleitores aptos a votar no município, 30.413 não participaram da votação, o equivalente a 22,75% do eleitorado. Teresópolis contou com 422 seções eleitorais para receber os eleitores durante o primeiro turno.

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado na cidade, com 61.584, ou 62,80%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 28.112 votos, correspondentes a 28,67%. A diferença entre os dois foi de 33.472 votos. Completando os cinco mais bem votados, Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 3.114 votos (3,18%), seguido por Renan Santos (Missão), com 2.470 votos (2,52%); e Ronaldo Caiado, com 2.306 votos (2,35%).

No total, 2.213 votos foram brancos (2,14%) e 3.021 foram nulos (2,92%), completando o panorama da votação no município para presidente.

Ambas as candidaturas vão para segundo turno, que será no dia 25 de outubro.

PL também vence para Governo do Estado e Senado no município

Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também liderou a votação no município, com 55.419 votos, ou 62,75%. Eduardo Paes (PDS) ficou em segundo, com 26.974 votos (30,54%), uma diferença de 28.445 votos votos entre os dois.

O desempenho do PL também apareceu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado na cidade, com 54.823 votos (33,41%). Em segundo lugar ficou Carlos Jordy, com 50.985 votos (31,07%).

Para deputado federal, os cinco candidatos mais votados no município foram Marcia Valetim (PSDB), com 6.177 votos; Dr Maurilio (PL), com 4.925; Professora Amanda (Republicanos), com 4.813 votos; Azra El Akbar (PSD), com 3.934; e Hugo Leal (PSD), com 2.754.

Na disputa para deputado estadual, Índia Armelau (PL) teve 2.704 votos; Costenaro (Novo) e Andre Correa (PSD) tiveram ambos 2.264 votos; Anderson Moraes (PL) teve 1910; e Jair Bittencourt (PL), 1.723 votos.

No caso da votação para os cargos de deputado federal e deputado estadual, porém, a eleição não é definida apenas pela votação obtida em um município. As cadeiras da Câmara dos Deputados e da Alerj são distribuídas considerando o total de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, dentro do sistema proporcional. Também são aplicadas as regras eleitorais relacionadas ao quociente eleitoral, quociente partidário e às sobras. Por isso, um candidato pode ser o mais votado em Bom Jardim e, ainda assim, não ser eleito, enquanto outro que teve votação maior no conjunto do estado pode conquistar uma cadeira.

Votação teve registro de boca de urna

A votação em Teresópolis também foi marcada por registros de possíveis casos de boca de urna . As ocorrências foram identificadas nos bairros de São Pedro, Breinho e Quinta Lebrão. Em um dos casos, um homem foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia (DP) após ser flagrado, segundo a Polícia Militar, distribuindo santinhos e pedindo votos nas proximidades de um local de votação.