Colégio Estadual Euclydes da Cunha, Colégio Eleitoral no Alto, no com votação tranquila neste dia 4 de outubroJuliana Guzzo
Segundo o boletim, o homem relatou que os materiais de campanha e a promessa de pagamento teriam sido entregues por uma pessoa que estava em um Chevrolet Prisma prata.
A prática de boca de urna é considerada crime eleitoral e pode resultar em detenção de seis meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. No dia da votação, também são proibidos pedidos de voto, distribuição de santinhos e outros materiais de campanha, comícios, carreatas, passeatas, uso de alto-falantes e aglomerações com roupas ou instrumentos de propaganda. É permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência política, como o uso de camiseta, adesivo, broche, boné ou bandeira, desde que não haja tentativa de convencer outros eleitores.
Teresópolis tem 133.424 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Desse total, 110.910 estão na faixa de voto obrigatório e 22.514 têm voto facultativo. As mulheres representam cerca de 54% do eleitorado.
Entre os locais de votação com maior número de eleitores está o CIEP Amaury Amaral dos Santos, com 4.980 eleitores. Em seguida aparecem o C.E. Edmundo Bittencourt, com 4.309, e o Centro Educacional Rose Dalmaso (CEDAL), com 3.980.
Caso seja necessário segundo turno para os cargos de presidente da República e governador, a nova votação está marcada para o domingo 25 de outubro.
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