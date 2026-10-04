Colégio Estadual Euclydes da Cunha, Colégio Eleitoral no Alto, no com votação tranquila neste dia 4 de outubro - Juliana Guzzo

Colégio Estadual Euclydes da Cunha, Colégio Eleitoral no Alto, no com votação tranquila neste dia 4 de outubroJuliana Guzzo

Publicado 04/10/2026 16:57

A votação em Teresópolis foi marcada por registros de possíveis casos de boca de urna nos bairros de São Pedro, Breinho e Quinta Lebrão neste domingo (4). Um dos casos resultou na condução de um homem à 110ª Delegacia de Polícia (DP), após ele ser flagrado, segundo a Polícia Militar, distribuindo santinhos e pedindo votos nas proximidades de um local de votação.

ocorrência foi registrada por policiais do 30º BPM, durante apoio à fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 10h30, na Rua Tancredo Neves, no bairro Fonte Santa.

Segundo a PM, o homem estaria abordando eleitores, perguntando se já haviam escolhido seus candidatos, distribuindo material de propaganda eleitoral e solicitando votos para o candidato Júlio Rocha. Com ele foram encontrados 43 santinhos. Ainda conforme o registro, o suspeito teria informado que receberia R$ 30 pelo serviço ao final do dia.

Material de campanha teria sido entregue por motorista

Segundo o boletim, o homem relatou que os materiais de campanha e a promessa de pagamento teriam sido entregues por uma pessoa que estava em um Chevrolet Prisma prata.

A PM informou que já havia recebido denúncias sobre um veículo com essas características. Após ser apresentada uma fotografia do automóvel, o abordado teria reconhecido o carro como aquele utilizado para entregar o material. O veículo, identificado pela placa KRG4F12, foi relacionado na ocorrência e será alvo de apuração.

Segundo a PM, 43 santinhos dos candidatos Juninho do Pneu e Júlio Rocha foram apreendidos com o suspeito, no bairro Fonte Santa 30BPM

O boletim também menciona uma pessoa conhecida pelo apelido de “Macarrão da Quinta Lebrão”, que deverá ser investigada. O suspeito conduzido à delegacia prestou esclarecimentos e permaneceu à disposição da Justiça Eleitoral. O material foi apreendido e as informações foram encaminhadas à Polícia Civil.

Boca de urna é crime eleitoral



A prática de boca de urna é considerada crime eleitoral e pode resultar em detenção de seis meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. No dia da votação, também são proibidos pedidos de voto, distribuição de santinhos e outros materiais de campanha, comícios, carreatas, passeatas, uso de alto-falantes e aglomerações com roupas ou instrumentos de propaganda. É permitida apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência política, como o uso de camiseta, adesivo, broche, boné ou bandeira, desde que não haja tentativa de convencer outros eleitores.



Mais de 133 mil eleitores

Teresópolis tem 133.424 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Desse total, 110.910 estão na faixa de voto obrigatório e 22.514 têm voto facultativo. As mulheres representam cerca de 54% do eleitorado.

Entre os locais de votação com maior número de eleitores está o CIEP Amaury Amaral dos Santos, com 4.980 eleitores. Em seguida aparecem o C.E. Edmundo Bittencourt, com 4.309, e o Centro Educacional Rose Dalmaso (CEDAL), com 3.980.

Apesar dos registros de boca de urna, a votação ocorreu de forma tranquila no restante do município, sem registro, até o momento, de ocorrências de maior gravidade.



A fiscalização eleitoral segue acompanhando as ocorrências registradas durante a votação em Teresópolis. Eventuais denúncias e flagrantes serão analisados pelas autoridades competentes, que poderão adotar as medidas previstas na legislação eleitoral. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de outras ocorrências de maior gravidade no município.

Segundo turno

Caso seja necessário segundo turno para os cargos de presidente da República e governador, a nova votação está marcada para o domingo 25 de outubro.