Obra é parceria da Prefeitura com o INEA - Prefeitura de Teresópolis

Obra é parceria da Prefeitura com o INEAPrefeitura de Teresópolis

Publicado 03/10/2026 10:12

O Lago Iacy, na Granja Guarani, em Teresópolis, voltou a receber o público depois de mais de uma década abandonado. O espaço revitalizado foi entregue à população na última quinta-feira (1º). O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 16h, na Alameda Iracema, 730.

A área foi transformada em parque urbano. Há academia ao ar livre, parquinho, piscina infantil, pista de caminhada, espaço para cães, quadra poliesportiva e áreas de convivência. A piscina é abastecida por um curso d’água que desce da Serra dos Órgãos.

Mudas da Mata Atlântica e educação ambiental

Na entrega, o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Maia, disse que foram plantadas cerca de 500 mudas de espécies da Mata Atlântica. Segundo ele, o lago fica na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso). Por isso, a vegetação deve atrair fauna e se ligar ao parque.

A secretaria também planeja atividades de educação ambiental com escolas. O horário noturno ainda não existe. Conforme o secretário, ele será criado aos poucos e dependerá de agendamento.

O Lago Iacy foi construído pela família Guinle no início do século 20 e tombado em 2003. Em 2007, foi esvaziado depois que surgiram rachaduras no muro vizinho a um condomínio. Desde então, a área ficou praticamente sem uso. A reforma começou em março de 2026, como a ABIH-RJ noticiou na época. A entrega estava prevista para setembro, mas foi adiada duas vezes por causa da chuva.

Outras informações sobre o Lago Iacy e os pontos turísticos e de lazer de Teresópolis estão disponíveis no novo Site da Secretaria de Turismo , anunciado nesta semana.

Serviço

O quê: Lago Iacy, parque urbano revitalizado.

Onde: Alameda Iracema, 730, Granja Guarani, Teresópolis (RJ).

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 16h.

Entrada: gratuita, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Horário noturno: ainda não disponível; será ampliado gradualmente, mediante agendamento.

Lago Iacy reabre em Teresópolis como parque, com piscina e área para cães