Obra é parceria da Prefeitura com o INEAPrefeitura de Teresópolis
Na entrega, o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Maia, disse que foram plantadas cerca de 500 mudas de espécies da Mata Atlântica. Segundo ele, o lago fica na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso). Por isso, a vegetação deve atrair fauna e se ligar ao parque.
O quê: Lago Iacy, parque urbano revitalizado.
Onde: Alameda Iracema, 730, Granja Guarani, Teresópolis (RJ).
Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 16h.
Entrada: gratuita, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Horário noturno: ainda não disponível; será ampliado gradualmente, mediante agendamento.
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