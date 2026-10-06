Unidade Móvel leva atendimento médico e odontológico à zona rural de Teresópolis - Prefeitura de Teresópolis

Unidade Móvel leva atendimento médico e odontológico à zona rural de TeresópolisPrefeitura de Teresópolis

Publicado 06/10/2026 13:53

Moradores da área rural de Teresópolis têm acesso, ao longo de outubro, a atendimentos médicos e odontológicos por meio da Unidade Móvel da Secretaria Municipal de Saúde. O serviço percorre comunidades do 2º e do 3º Distritos e busca facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. O cronograma foi divulgado pela Prefeitura no último dia 2.



As consultas médicas são realizadas das 9h às 15h, enquanto os atendimentos odontológicos acontecem das 9h às 16h. Ao todo, dez localidades estão incluídas na programação deste mês.





Próximos atendimentos

O calendário começou nesta segunda-feira (5), com a passagem da unidade por Brejal. A localidade também receberá o serviço no dia 26. Na terça (6), será a vez de Cruzeiro, que terá novo atendimento no dia 20.



Na sequência, a unidade estará em Vale Alpino, nos dias 7 e 21; Sebastiana, nos dias 8 e 29; e Campo Limpo, nos dias 9 e 23.



Durante a segunda quinzena, o atendimento seguirá por Providência, nos dias 13 e 27; Andradas, nos dias 14 e 28; Fischer, nos dias 16 e 30; Mottas, no dia 19; e Três Córregos, no dia 22.



A programação está sujeita a alterações ao longo do mês. Por isso, a orientação é que os moradores acompanhem eventuais atualizações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde antes de se deslocarem para o local de atendimento.





Atendimento mais próximo da população





Além da estrutura itinerante, Teresópolis mantém unidades fixas de atenção básica em diferentes localidades do município, incluindo Albuquerque, Bonsucesso, Fazenda Alpina, Pessegueiros e Vieira, entre outras.



O cronograma da Unidade Móvel integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde voltadas aos moradores dos distritos e permite que os atendimentos sejam realizados diretamente nas comunidades, reduzindo a necessidade de deslocamento até a área urbana. A Unidade Móvel é uma estratégia para levar serviços de saúde a comunidades mais afastadas da região central e ampliar o acesso da população rural à assistência médica e odontológica.Além da estrutura itinerante, Teresópolis mantém unidades fixas de atenção básica em diferentes localidades do município, incluindo Albuquerque, Bonsucesso, Fazenda Alpina, Pessegueiros e Vieira, entre outras.O cronograma da Unidade Móvel integra as ações da Secretaria Municipal de Saúde voltadas aos moradores dos distritos e permite que os atendimentos sejam realizados diretamente nas comunidades, reduzindo a necessidade de deslocamento até a área urbana. A unidade está em operação desde 2023

Programação:

Confira os dias e locais de atendimento:





Brejal: 05 e 26/10

Cruzeiro: 06 e 20/10

Vale Alpino: 07 e 21/10

Sebastiana: 08 e 29/10

Campo Limpo: 09 e 23/10

Providência: 13 e 27/10

Andradas: 14 e 28/10

Fischer: 16 e 30/10

Mottas: 19/10

Três Córregos: 22/10