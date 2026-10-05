Sorteio de vagas Escola de Música Villa Lobos em TeresópolisCaru Ribeiro
Vagas e cursos
Instrumentos e duração
No primeiro ano do curso de Formação Musical, a opção fica entre os instrumentos: piano (4 vagas), teclado (4 vagas), violão (4 vagas), cavaquinho (2 vagas), canto (3 vagas), guitarra (4 vagas) e violino (2 vagas). Quem escolher aulas de canto deverá apresentar laudo médico comprovando aptidão para a prática, sem comprometimento físico.
Para as aulas práticas, os alunos deverão possuir e levar o próprio instrumento, exceto piano e teclado.
Inscrição e documentos
Lista de inscritos, sorteio e matrículas
Mais informações pelo telefone (21) 2742-3352 ramal 436, de segunda a sexta, das 9h às 16h, exceto feriado e ponto facultativo, ou pelo site da Secretaria de Cultura.
Escola Municipal de Música de Teresópolis oferece 53 vagas para 2027
Inscrições presenciais serão realizadas de 26 de outubro a 11 de novembro
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