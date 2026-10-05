Sorteio de vagas Escola de Música Villa Lobos em Teresópolis - Caru Ribeiro

Sorteio de vagas Escola de Música Villa Lobos em TeresópolisCaru Ribeiro

Publicado 05/10/2026 12:23 | Atualizado 05/10/2026 12:24

A Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial da última quinta-feira (1) edital com as regras para seleção de novos alunos para o ano letivo de 2027 na Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli – Polo da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis. São oferecidas 53 vagas, com inscrições presenciais de 26 de outubro a 11 de novembro e o sorteio público está marcado para o dia 9 de dezembro.



Vagas e cursos

São 18 vagas para o curso de Iniciação em Música (Módulo I – idade entre 10 e 12 anos), 23 para Formação Musical (Módulo II – 13 a 59 anos anos) e 12 vagas Musicalização Infantil (7 a 9 anos). Seguindo a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovadamente e/ou inscritas em programas sociais.



Instrumentos e duração

No primeiro ano do curso de Iniciação em Música, os alunos poderão escolher entre os instrumentos: teclado (4 vagas), violão (8 vagas), flauta doce (1 vaga), violino (2 vagas) e canto (3 vagas).



No primeiro ano do curso de Formação Musical, a opção fica entre os instrumentos: piano (4 vagas), teclado (4 vagas), violão (4 vagas), cavaquinho (2 vagas), canto (3 vagas), guitarra (4 vagas) e violino (2 vagas). Quem escolher aulas de canto deverá apresentar laudo médico comprovando aptidão para a prática, sem comprometimento físico.



Para as aulas práticas, os alunos deverão possuir e levar o próprio instrumento, exceto piano e teclado.



Inscrição e documentos

As inscrições presenciais serão realizadas de 26 de outubro a 11 de novembro no Centro Cultural Bernardo Monteverde – sede da Escola Municipal de Música (Av. Oliveira Botelho, 210, sobreloja, no Alto), de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Os documentos necessários são Carteira de Identidade Nacional (CIN) e/ou CPF; Carteira de Identidade Nacional (CIN) e/ou CPF do responsável (no caso de menor de 18 anos); declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão de curso que comprove a escolaridade; comprovante do benefício social que recebe, caso possua (como cartão ou extrato do Bolsa Família); comprovante de residência de Teresópolis emitido em até 60 dias (conta de gás, luz ou telefone no próprio nome ou no nome do representante legal.

Candidatos estrangeiros deverão apresentar Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou outro documento oficial válido.



Lista de inscritos, sorteio e matrículas

A lista geral dos candidatos inscritos, com data, local e hora do sorteio, será publicada no dia 13 de novembro nos murais do Centro Cultural Bernardo Monteverde e no site da Prefeitura de Teresópolis. O Sorteio Público das vagas e seleção dos novos alunos estão marcados para o dia 9 de dezembro, em local e horário a serem divulgados no término das inscrições. O resultado será publicado no dia 11 de dezembro.