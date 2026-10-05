Cláudia foi a grande aposta do prefeito Leonardo Vasconcellos para garantir apoio para o município na AlerjAscom PMT
A eleição também reforçou uma disputa política que já se desenrola em Teresópolis. Júlio Rocha (Agir), adversário do prefeito Leonardo Vasconcellos, marido de Cláudia, foi reeleito deputado estadual com 51.609 votos. Em Teresópolis, Júlio recebeu 14.404 votos.
Após a divulgação do resultado, Cláudia publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento aos eleitores, colaboradores e apoiadores da campanha. Ela reconheceu a frustração por não ter alcançado a eleição, mas afirmou que encerra a disputa com gratidão, fé e a sensação de ter realizado uma campanha baseada no respeito, na paz e nos valores que defende.
Primeira dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos não se elege para Alerj
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