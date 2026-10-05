Cláudia foi a grande aposta do prefeito Leonardo Vasconcellos para garantir apoio para o município na Alerj - Ascom PMT

Cláudia foi a grande aposta do prefeito Leonardo Vasconcellos para garantir apoio para o município na AlerjAscom PMT

Publicado 05/10/2026 12:16

A primeira-dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos (PSD), terminou a eleição para deputada estadual como primeira suplente do partido, após receber 31.386 votos em todo o estado. Ela foi a candidata mais votada de Teresópolis para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com 15.095 votos no município.

Apesar da votação expressiva, Cláudia ficou fora das nove cadeiras conquistadas pelo PSD. Ela terminou na décima colocação entre os candidatos da legenda e poderá assumir uma vaga caso algum dos deputados eleitos deixe temporariamente o mandato, por exemplo, para ocupar uma secretaria de Estado.

A condição de suplente também faz parte da trajetória política de seu marido, o prefeito Leonardo Vasconcellos. Em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual, Leonardo recebeu 26.962 votos e terminou como suplente. Em 2025, ele chegou a ser convocado pela Alerj para assumir uma cadeira, após uma mudança na composição da Assembleia, mas optou por permanecer no cargo de prefeito de Teresópolis.

Eleição acirra disputa política

A eleição também reforçou uma disputa política que já se desenrola em Teresópolis. Júlio Rocha (Agir), adversário do prefeito Leonardo Vasconcellos, marido de Cláudia, foi reeleito deputado estadual com 51.609 votos. Em Teresópolis, Júlio recebeu 14.404 votos.

Júlio e Leonardo protagonizaram uma disputa apertada pela Prefeitura de Teresópolis em 2024. Na ocasião, Leonardo Vasconcellos foi eleito prefeito, enquanto Júlio Rocha terminou em segundo lugar. A diferença entre os dois candidatos foi de 398 votos.

A reeleição de Júlio mantém, portanto, no cenário estadual, um dos principais adversários políticos do atual prefeito de Teresópolis. A presença de Cláudia como primeira suplente do PSD também mantém o grupo político de Leonardo próximo da disputa por uma cadeira na Alerj.

Mensagem após o resultado

Após a divulgação do resultado, Cláudia publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento aos eleitores, colaboradores e apoiadores da campanha. Ela reconheceu a frustração por não ter alcançado a eleição, mas afirmou que encerra a disputa com gratidão, fé e a sensação de ter realizado uma campanha baseada no respeito, na paz e nos valores que defende.

“Desta vez, o resultado das urnas não foi aquele que sonhamos”, escreveu. Cláudia destacou ainda os encontros e aprendizados da campanha e agradeceu “por cada gesto de carinho, cada oração e cada voto”, afirmando que seguirá “com fé, com amor e com o coração cheio de gratidão”.

Já Júlio Rocha comemorou a reeleição nas redes sociais e agradeceu aos apoiadores. “Estamos reeleitos graças a vocês, família!”, escreveu. Na publicação, também afirmou: “O mandato é nosso!”.