No Pimentel, foram encontrados um revólver calibre .38, munições, roupas e uma mochila camufladaDivulgação 30ºBPM
Os outros dois baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Segundo informações preliminares, uma das vítimas seria irmão de Alexandre Guimarães, conhecido pelo apelido de "Gorila", que está preso. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.
A área foi isolada para a realização da perícia. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.
Revólver e munições são apreendidos no Pimentel
Os policiais cumpriam uma ordem de busca quando encontraram um revólver calibre .38, munições, roupas e uma mochila camuflada.
A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso está em andamento.
Casos se somam à crime na madrugada
Moradores comentam nas redes sociais
Adriano de Paula comentou no Instagram: “Meu Deus, nem parece Teresópolis. A situação está complicada mesmo!”.
Mariana Domingues também criticou a falta de policiamento na cidade e afirmou: “A cidade não tem policiamento, só na Calçada da Fama e na Praça Olímpica, daí quando você vai lá pedir mais policiamento eles criam uma burocracia que você até desiste!!”.
Já Marcelo Beppler apresentou uma opinião diferente sobre o tema. Para ele, seria necessário discutir mudanças na legislação penal ou a possibilidade de armamento da população. “Ou alteram as leis penais endurecendo-as com relação a esse tipo de crime, ou arma a população. Não há outra opção!”, escreveu. Ele também questionou a cobrança por maior presença policial, argumentando que não haveria efetivo suficiente para estar em todos os pontos da cidade.
Homem é morto e outros dois ficam feridos em ação da PM em Teresópolis
Crime foi o terceiro caso de violência registrado nesta terça0feira (6) na cidade
Trio armado com facões assalta posto de gasolina em Teresópolis
Crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (6) na Barra do Imbuí
Unidade Móvel de Saúde atende moradores da área rural de Teresópolis
Serviço oferece consultas médicas e odontológicas em localidades do 2º e 3º Distritos; confira agenda
Senac RJ prorroga inscrições para vagas gratuitas em cursos Técnicos
Novos cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas são algumas das opções oferecidas em Teresópolis e outras 29 unidades
Escola Municipal de Música de Teresópolis oferece 53 vagas para 2027
Inscrições presenciais serão realizadas de 26 de outubro a 11 de novembro
Primeira dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos não se elege para Alerj
Segundo colocado na disputa pela Prefeitura em 2024, Júlio Rocha é reeleito deputado estadual e mantém disputa política com o prefeito Leonardo Vasconcellos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.