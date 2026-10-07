No Pimentel, foram encontrados um revólver calibre .38, munições, roupas e uma mochila camuflada - Divulgação 30ºBPM

No Pimentel, foram encontrados um revólver calibre .38, munições, roupas e uma mochila camufladaDivulgação 30ºBPM

Publicado 07/10/2026 09:40

Um homem foi morto a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas no fim da tarde desta terça-feira (6), no bairro Quinta Lebrão, em Teresópolis. A Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo e encontrou a vítima caída no local, já sem sinais vitais.



Os outros dois baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Segundo informações preliminares, uma das vítimas seria irmão de Alexandre Guimarães, conhecido pelo apelido de "Gorila", que está preso. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.



A área foi isolada para a realização da perícia. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.





Revólver e munições são apreendidos no Pimentel

Também nesta terça-feira, durante uma ação do Serviço Reservado da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, uma arma foi apreendida no bairro Pimentel.



Os policiais cumpriam uma ordem de busca quando encontraram um revólver calibre .38, munições, roupas e uma mochila camuflada.



A ocorrência foi encaminhada para a delegacia, onde o caso está em andamento.

Casos se somam à crime na madrugada

O caso foi o terceiro registro de crime envolvendo violência em Teresópolis no mesmo dia. No início do dia, um posto de combustíveis na Barra do Imbuí foi alvo de um roubo . A ocorrência foi registrada pela polícia como "roubo a estabelecimento comercial" e um dos três suspeitos, gravado pelas câmeras de videomonitoramento do local, seria conhecido como "Sementinha".

Segundo funcionários do estabelecimento, teriam sido roubados cerca de R$ 300 reais em dinheiro e o lanche de um dos trabalhadores. A Polícia segue investigando o caso e ainda não tem informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

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