Professor Leandro Aragão com alunos do primeiro workshop de Dança de Salão - Divulgação PMT

Professor Leandro Aragão com alunos do primeiro workshop de Dança de SalãoDivulgação PMT

Publicado 07/10/2026 09:54

Depois do sucesso do primeiro workshop, realizado em setembro com foco no ritmo forró, o professor de Leandro Aragão volta à Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro de Fátima, em Teresópolis, para uma nova programação gratuita de dança. Gratuitas, as atividades serão realizadas nos dias 22 e 29 de outubro, com aulas de dança de salão e dança solta, nas modalidades Flashback e Passinhos. As atividades são livres para todos os públicos.



Com mais de 25 anos de experiência no universo da dança, o professor Leandro promove encontros que vão muito além do aprendizado dos movimentos de dança. As aulas também são voltadas à socialização, autoestima, coordenação motora, equilíbrio, memória, musicalidade e ao bem-estar físico e emocional dos alunos.



Os participantes ainda podem se beneficiar da prática para combater o sedentarismo, estimular a confiança, fazer novas amizades e vivenciar momentos de alegria e descontração.



As aulas serão oferecidas em dois horários: às 9h, com Dança Solta — Flashback & Passinhos, e às 10h, com Dança de Salão. As atividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo WhatsApp (21) 96416-4526.



“Não precisa saber dançar para começar, basta dar o primeiro passo! Venham”, convida o professor Leandro Aragão.

Arte e cultura ao alcance de todos