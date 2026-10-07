Professor Leandro Aragão com alunos do primeiro workshop de Dança de SalãoDivulgação PMT

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Jannaina Costa
Depois do sucesso do primeiro workshop, realizado em setembro com foco no ritmo forró, o professor de Leandro Aragão volta à Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro de Fátima, em Teresópolis, para uma nova programação gratuita de dança. Gratuitas, as atividades serão realizadas nos dias 22 e 29 de outubro, com aulas de dança de salão e dança solta, nas modalidades Flashback e Passinhos. As atividades são livres para todos os públicos.

Com mais de 25 anos de experiência no universo da dança, o professor Leandro promove encontros que vão muito além do aprendizado dos movimentos de dança. As aulas também são voltadas à socialização, autoestima, coordenação motora, equilíbrio, memória, musicalidade e ao bem-estar físico e emocional dos alunos.

Os participantes ainda podem se beneficiar da prática para combater o sedentarismo, estimular a confiança, fazer novas amizades e vivenciar momentos de alegria e descontração.

As aulas serão oferecidas em dois horários: às 9h, com Dança Solta — Flashback & Passinhos, e às 10h, com Dança de Salão. As atividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo WhatsApp (21) 96416-4526.

“Não precisa saber dançar para começar, basta dar o primeiro passo! Venham”, convida o professor Leandro Aragão.

Arte e cultura ao alcance de todos

A Casa de Cultura Adolpho Bloch mantém uma programação de oficinas gratuitas voltadas a diferentes públicos e interesses. Entre as atividades oferecidas estão aulas de dança cigana, castanholas, dança do ventre, percussão árabe, dança circular e hip-hop, além de teatro, circo e desenho livre.

A programação também contempla atividades voltadas ao público 60+, como o Teatro 60+, e propostas abertas a diferentes faixas etárias, como o Teatro para Todos e o Circo Integrado. As oficinas são uma oportunidade para quem deseja desenvolver novas habilidades, ter contato com diferentes linguagens artísticas e ocupar o tempo livre com atividades culturais.

A Casa também recebe eventos gratuitos ao longo do ano, incluindo apresentações artísticas, exposições, encontros culturais e iniciativas que valorizam artistas e manifestações culturais locais.

Localizada na Praça Juscelino Kubitschek, no bairro de Fátima, a Casa de Cultura Adolpho Bloch é um dos espaços mantidos pelo município para democratizar o acesso à cultura em Teresópolis.

Serviço

Workshop gratuito de dança
Dias: 22 e 29 de outubro
9h: Dança Solta — Flashback & Passinhos
10h: Dança de Salão
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch
Endereço: Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima, Teresópolis
Inscrições: WhatsApp (21) 96416-4526
Entrada: gratuita
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