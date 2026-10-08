No imóvel onde suspeito foi localizado, também foram localizados armamentos, material entorpecente e uma motocicletaDivulgação PMERJ
O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua 1º de Maio, na altura do km 83 da BR-116. Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Um homem morreu ainda no local. Os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
De acordo com informações da operação policial, levantamentos realizados pelas agências de inteligência do 30º BPM, do 34º BPM e pelo Grupo de Apoio à Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) apontaram a localização de suspeitos de participação no homicídio.
As equipes receberam informações de que os envolvidos seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e estariam escondidos em um imóvel nas proximidades da estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, já na região de Guapimirim.
Suspeito foi localizado sem confronto
No imóvel, foram encontradas três pistolas, um revólver, tabletes de maconha prensada e uma motocicleta. Conforme os levantamentos de inteligência, o veículo pode ter sido utilizado na prática do homicídio ocorrido em Teresópolis.
A ocorrência foi encaminhada para a 67ª DP (Guapimirim), juntamente com o preso e todo o material apreendido. A apresentação na delegacia de Guapimirim ocorreu porque a prisão e as apreensões foram realizadas naquele município.
As investigações continuam para esclarecer a participação dos envolvidos no ataque ocorrido na Quinta Lebrão e identificar outros possíveis autores.
Novo homicídio na Coreia
Também na manhã desta quinta-feira (8), outro homicídio foi registrado em Teresópolis. Um jovem de aproximadamente 19 anos, conhecido pelo apelido de “Marquinhos”, foi morto a tiros dentro de sua residência, na localidade da Coreia, no bairro Meudon. Segundo informações iniciais, a vítima estava dormindo quando os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. Uma das linhas de investigação avalia uma possível motivação passional, mas não há confirmação sobre a causa do crime.
Preso um dos suspeitos de ataque na Quinta Lebrão, em Teresópolis
Homem foi localizado em Guapi, nesta quinta-feira (8), com armas, drogas e uma moto que pode ter sido usada no crime
Casa de Cultura recebe workshop gratuito de dança em outubro
Instituição também mantém ampla oferta de oficias e cursos gratuitos para a população
Homem é morto e outros dois ficam feridos em ação da PM em Teresópolis
Crime foi o terceiro caso de violência registrado nesta terça0feira (6) na cidade
Trio armado com facões assalta posto de gasolina em Teresópolis
Crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (6) na Barra do Imbuí
Unidade Móvel de Saúde atende moradores da área rural de Teresópolis
Serviço oferece consultas médicas e odontológicas em localidades do 2º e 3º Distritos; confira agenda
Senac RJ prorroga inscrições para vagas gratuitas em cursos Técnicos
Novos cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas são algumas das opções oferecidas em Teresópolis e outras 29 unidades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.