No imóvel onde suspeito foi localizado, também foram localizados armamentos, material entorpecente e uma motocicleta - Divulgação PMERJ

No imóvel onde suspeito foi localizado, também foram localizados armamentos, material entorpecente e uma motocicletaDivulgação PMERJ

Publicado 08/10/2026 14:10





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De acordo com informações da operação policial, levantamentos realizados pelas agências de inteligência do 30º BPM, do 34º BPM e pelo Grupo de Apoio à Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) apontaram a localização de suspeitos de participação no homicídio.



As equipes receberam informações de que os envolvidos seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e estariam escondidos em um imóvel nas proximidades da estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, já na região de Guapimirim.



Um dos suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde de terça-feira (6), no bairro Quinta Lebrão, em Teresópolis, foi preso nesta quinta-feira (8), durante uma operação conjunta das forças de segurança na região de Guapimirim. crime aconteceu por volta das 16h, na Rua 1º de Maio, na altura do km 83 da BR-116. Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Um homem morreu ainda no local. Os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).De acordo com informações da operação policial, levantamentos realizados pelas agências de inteligência do 30º BPM, do 34º BPM e pelo Grupo de Apoio à Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) apontaram a localização de suspeitos de participação no homicídio.As equipes receberam informações de que os envolvidos seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e estariam escondidos em um imóvel nas proximidades da estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, já na região de Guapimirim. Suspeito foi localizado sem confronto Durante a operação, os agentes localizaram o imóvel apontado como esconderijo e prenderam, sem ocorrência de confronto, Célio Lins da Silva Júnior, oriundo de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, o suspeito já possui anotações criminais por tráfico de drogas.



No imóvel, foram encontradas três pistolas, um revólver, tabletes de maconha prensada e uma motocicleta. Conforme os levantamentos de inteligência, o veículo pode ter sido utilizado na prática do homicídio ocorrido em Teresópolis.



A ocorrência foi encaminhada para a 67ª DP (Guapimirim), juntamente com o preso e todo o material apreendido. A apresentação na delegacia de Guapimirim ocorreu porque a prisão e as apreensões foram realizadas naquele município.



As investigações continuam para esclarecer a participação dos envolvidos no ataque ocorrido na Quinta Lebrão e identificar outros possíveis autores. Novo homicídio na Coreia Também na manhã desta quinta-feira (8), outro homicídio foi registrado em Teresópolis. Um jovem de aproximadamente 19 anos, conhecido pelo apelido de “Marquinhos”, foi morto a tiros dentro de sua residência, na localidade da Coreia, no bairro Meudon. Segundo informações iniciais, a vítima estava dormindo quando os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. Uma das linhas de investigação avalia uma possível motivação passional, mas não há confirmação sobre a causa do crime.

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