No imóvel onde suspeito foi localizado, também foram localizados armamentos, material entorpecente e uma motocicletaDivulgação PMERJ

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Jannaina Costa
Um dos suspeitos de envolvimento no ataque a tiros que deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde de terça-feira (6), no bairro Quinta Lebrão, em Teresópolis, foi preso nesta quinta-feira (8), durante uma operação conjunta das forças de segurança na região de Guapimirim.

O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua 1º de Maio, na altura do km 83 da BR-116. Segundo informações divulgadas sobre a ocorrência, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Um homem morreu ainda no local. Os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com informações da operação policial, levantamentos realizados pelas agências de inteligência do 30º BPM, do 34º BPM e pelo Grupo de Apoio à Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) apontaram a localização de suspeitos de participação no homicídio.

As equipes receberam informações de que os envolvidos seriam integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e estariam escondidos em um imóvel nas proximidades da estrada que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis, já na região de Guapimirim.

Suspeito foi localizado sem confronto

Durante a operação, os agentes localizaram o imóvel apontado como esconderijo e prenderam, sem ocorrência de confronto, Célio Lins da Silva Júnior, oriundo de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, o suspeito já possui anotações criminais por tráfico de drogas.

No imóvel, foram encontradas três pistolas, um revólver, tabletes de maconha prensada e uma motocicleta. Conforme os levantamentos de inteligência, o veículo pode ter sido utilizado na prática do homicídio ocorrido em Teresópolis.

A ocorrência foi encaminhada para a 67ª DP (Guapimirim), juntamente com o preso e todo o material apreendido. A apresentação na delegacia de Guapimirim ocorreu porque a prisão e as apreensões foram realizadas naquele município.

As investigações continuam para esclarecer a participação dos envolvidos no ataque ocorrido na Quinta Lebrão e identificar outros possíveis autores.

Novo homicídio na Coreia 

Também na manhã desta quinta-feira (8), outro homicídio foi registrado em Teresópolis. Um jovem de aproximadamente 19 anos, conhecido pelo apelido de “Marquinhos”, foi morto a tiros dentro de sua residência, na localidade da Coreia, no bairro Meudon. Segundo informações iniciais, a vítima estava dormindo quando os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. Uma das linhas de investigação avalia uma possível motivação passional, mas não há confirmação sobre a causa do crime.

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