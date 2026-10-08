Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no municípioFoto: Divulgação/PMP
Quem já tomou a Pneumo 23 deve aguardar um intervalo de um ano para receber a Pneumo 20. Para quem recebeu anteriormente a Pneumo 13 ou a Pneumo 15, o intervalo mínimo é de dois meses, conforme as orientações do Ministério da Saúde.
É fundamental que as pessoas desta faixa etária procurem uma unidade de saúde levando a carteira de vacinação e um documento de identidade. A equipe irá conferir o histórico de imunização e avaliar a necessidade da aplicação da dose, considerando as vacinas já recebidas e os intervalos recomendados.
A imunização acontece nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Já no Espaço Saúde, localizado no Teresópolis Shopping, na Rua Edmundo Bittencourt, 101, no Centro, a vacinação ocorre aos sábados, das 10h às 20h30, e aos domingos, das 13h às 18h30.
É fundamental que as pessoas desta faixa etária procurem uma unidade de saúde, com a carteira de vacinação e documento de identidade, para que o profissional de saúde avalie a necessidade de receber a Pneumo 20.
A imunização acontece nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Já no Espaço Saúde, localizado no Teresópolis Shopping (Rua Edmundo Bittencourt, 101, centro da cidade), a vacinação ocorre no sábado, das 10h às 20h30, e no domingo, das 13h às 18h30.
Pneumo 20 amplia proteção contra doenças pneumocócicas
Segundo o Ministério da Saúde, entre pessoas com 85 anos ou mais, a taxa de mortalidade por pneumonia foi de 758,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2024 e de 743,1 por 100 mil em 2025. A taxa de hospitalização pela doença também foi elevada: 3.097,7 casos por 100 mil habitantes em 2024 e 2.902,7 em 2025.
Além dos problemas respiratórios, as infecções pneumocócicas podem provocar complicações em outros órgãos, atingindo, por exemplo, o coração, os rins e o sistema nervoso central. O risco é maior entre idosos que convivem com doenças crônicas, o que reforça a importância da prevenção.
A orientação é que, durante a ida à unidade de saúde, os idosos também aproveitem para verificar a situação da carteira de vacinação e atualizar outros imunizantes indicados para a faixa etária. A avaliação individual permite que a equipe de saúde identifique eventuais doses pendentes e oriente sobre o calendário de vacinação.
Idosos a partir de 85 anos já podem receber a Pneumo20 em Teresópolis
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