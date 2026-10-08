Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no município - Foto: Divulgação/PMP

Vacina pneumocócica conjugada 20-valente está disponível no municípioFoto: Divulgação/PMP

Publicado 08/10/2026 14:30

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a vacinação com a pneumocócica 20 para idosos a partir de 85 anos. A medida acompanha uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde em setembro, que passou a disponibilizar, pela primeira vez, a Pneumo 20 no SUS para pessoas com 85 anos ou mais.

Segundo o governo federal, a medida busca ampliar a proteção contra formas graves da doença pneumocócica e reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre os idosos. A estimativa é de que mais de 2,3 milhões de brasileiros façam parte do público-alvo da nova estratégia de vacinação.



Quem já tomou a Pneumo 23 deve aguardar um intervalo de um ano para receber a Pneumo 20. Para quem recebeu anteriormente a Pneumo 13 ou a Pneumo 15, o intervalo mínimo é de dois meses, conforme as orientações do Ministério da Saúde.



É fundamental que as pessoas desta faixa etária procurem uma unidade de saúde levando a carteira de vacinação e um documento de identidade. A equipe irá conferir o histórico de imunização e avaliar a necessidade da aplicação da dose, considerando as vacinas já recebidas e os intervalos recomendados.



A imunização acontece nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Já no Espaço Saúde, localizado no Teresópolis Shopping, na Rua Edmundo Bittencourt, 101, no Centro, a vacinação ocorre aos sábados, das 10h às 20h30, e aos domingos, das 13h às 18h30.

Segundo o governo federal, a medida busca ampliar a proteção contra formas graves da doença pneumocócica e reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre os idosos. A estimativa é de que mais de 2,3 milhões de brasileiros façam parte do público-alvo.

Quem já tomou a Pneumo 23 deve aguardar um intervalo de um ano para se vacinar de novo. Para quem se vacinou com a Pneumo 13 e a Pneumo 15, o intervalo é de dois meses.



É fundamental que as pessoas desta faixa etária procurem uma unidade de saúde, com a carteira de vacinação e documento de identidade, para que o profissional de saúde avalie a necessidade de receber a Pneumo 20.



A imunização acontece nas unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das 8h às 16h30. Já no Espaço Saúde, localizado no Teresópolis Shopping (Rua Edmundo Bittencourt, 101, centro da cidade), a vacinação ocorre no sábado, das 10h às 20h30, e no domingo, das 13h às 18h30.

Pneumo 20 amplia proteção contra doenças pneumocócicas

A vacina Pneumo 20, ou pneumocócica 20-valente, protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças como pneumonia, meningite e otite. A imunização é especialmente importante para pessoas mais velhas, que apresentam maior vulnerabilidade às formas graves dessas infecções devido ao envelhecimento natural do sistema imunológico e à maior frequência de doenças crônicas.



Segundo o Ministério da Saúde, entre pessoas com 85 anos ou mais, a taxa de mortalidade por pneumonia foi de 758,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2024 e de 743,1 por 100 mil em 2025. A taxa de hospitalização pela doença também foi elevada: 3.097,7 casos por 100 mil habitantes em 2024 e 2.902,7 em 2025.



Além dos problemas respiratórios, as infecções pneumocócicas podem provocar complicações em outros órgãos, atingindo, por exemplo, o coração, os rins e o sistema nervoso central. O risco é maior entre idosos que convivem com doenças crônicas, o que reforça a importância da prevenção.



A orientação é que, durante a ida à unidade de saúde, os idosos também aproveitem para verificar a situação da carteira de vacinação e atualizar outros imunizantes indicados para a faixa etária. A avaliação individual permite que a equipe de saúde identifique eventuais doses pendentes e oriente sobre o calendário de vacinação.



