Exposição de carros antigos já é tradicional na cidade - Divulgação Prefeitura de Trajano de Moraes

Publicado 10/04/2024 14:48

A edição de 2024 do tradicional Encontro de Carros Antigos de Trajano de Moraes, acontece no próximo dia 28 de abril, integrando a programação de comemoração dos 133 anos do município pelo terceiro ano consecutivo.



Com entrada gratuita, o evento será das 9h às 16h na Praça Nilo Peçanha. São esperados carros de várias cidades do Rio de Janeiro e de outros estados para a exposição dos automóveis clássicos e também para curtir a programação do evento, que inclui apresentações musicais.

A programação tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).