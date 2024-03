Serviços essenciais serão mantidos conforme escala dos gestores das pastas - Divulgação

Serviços essenciais serão mantidos conforme escala dos gestores das pastasDivulgação

Publicado 19/03/2024 12:07

Por meio do decreto nº 20/2024, ficaram estabelecidas duas datas de ponto facultativo em função da comemoração da Páscoa, nos dias 28 de março (quinta-feira) e no dia 1º de abril de 2024 (segunda-feira). Em função disso, não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município.

Segundo o dcreto, o expediente, todavia, será normal nas repartições cujas atividades forem essenciais à prestação dos serviços públicos imediatos ou emergenciais à população, devendo a chefia de cada unidade elaborar escala de servidores de modo suficiente a garantir a não interrupção dessas atividades