Entre as funções de um assistente de moda estão o auxílio ao estilista na criação de uma coleção ou de peças específicas - Divulgação SENAI

Entre as funções de um assistente de moda estão o auxílio ao estilista na criação de uma coleção ou de peças específicasDivulgação SENAI

Publicado 13/05/2024 17:15

Estão abertas as incrições para 40 vagas em cursos gratuitos oferecidos pela parceria entre o Senai-Firjan e a Prefeitura de Trajano de Moraes, visando a capacitação da população de baixa renda para o mercado de trabalho, especialmente para o primeiro emprego. Com 20 vagas disponíveis, o curso de almoxarife terá início no dia 3 de junho e vai até dia 6 de agosto, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Já a formação em assistente de moda, também com 20 vagas, começa no dia 23 de setembro e vai até 20 de dezebro, com aulas nos mesmos dias e horário.

Para fazer a inscrição, o interessado deve preencher formulário disponível pelo QR publicado nas redes sociais da Prefeitura de Trajano de Moraes. Lá o candidato à vaga poderá também manifestar interesse nos próximos dois cursos que serão oferecidos em breve, de assistente administrativo e desenvolvedor de conteúdo para o Youtube. Os documentos exigidos são: cópia do RG, CPF, comprovação de escolaridade, declaração de baixa renda e ficha do SENAI preenchida.