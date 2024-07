Yasmin Costa será a Rainha das Comitivas até 2025 - Divulgação

Publicado 18/07/2024 19:17

A jovem Yasmin Costa, de 16 anos, conquistou o 1º Concurso Rainha das Comitivas 2024 de Trajano de Moraes. A competição aconteceu durante a festa de Sodrelândia, realizada de 4 a 7 de julho. Yasmin, agora a Rainha das Comitivas 2024, representante da Comitiva São Caetano, ocupará o posto de representante de todas as comitivas até 2025.

"É com imensa alegria que parabenizo Yasmin pela vitória no concurso Rainha das Comitivas. Seu empenho, dedicação e talento foram reconhecidos e celebrados por todos. Gostaria também de expressar meu agradecimento a todas as meninas que participaram do concurso. Vocês mostraram garra, elegância e paixão, e cada uma de vocês é um exemplo de orgulho para nosso município", comentou o Prefeito de Trajano de Moraes, Rodrigo Viana.