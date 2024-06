Cartão alimentação dos servidores municipais terá aumento de mais de 33% a partir de agosto - Douglas Smmithy

Publicado 17/06/2024 19:03

O Prefeito de Trajano de Moraes, Rodrigo Viana, assinou o Decreto 045/2024, que reajusta o Cartão Alimentação de R$150,00 para R$200,00 a partir de agosto de 2024. O valor representa mais de 33% de aumento que, segundo a Prefeitura, injeta mais de R$ 2 milhões de reais ao ano na economia local.

"Em nossa gestão, desde o primeiro mandato, implementamos no município o Cartão Alimentação do Servidor, e hoje, no último ano do nosso segundo mandato, fizemos uma reorganização de alguns cargos, excluímos alguns cargos improdutivos e, com esse valor, revisamos esse valor para o Cartão Alimentação, aumentando o valor para R$ 200 reais por mês. É um investimento de mais de R$ 2 milhões no servidor e no comércio local", declarou o prefeito Rodrigo Viana.

A Prefeitura ressaltou que o Cartão Alimentação fica suspenso no mês correspondente ao período em que o servidor se afasta do trabalho por qualquer motivo, inclusive em gozo de licenças autorizadas em lei. Nos meses correspondentes ao período em que o servidor estiver cedido a órgão público de outra pessoa jurídica, também há suspensão do benefício. Por outro lado, o Cartão Alimentação não será suspenso durante as férias ou licenças para tratamento de saúde do servidor.