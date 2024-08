Chapa do Cidadania tem Matias Mendes e Jorginho Diniz como candidatos à prefeitura - Reprodução redes sociais

Publicado 08/08/2024 10:45

Mais de dois meses de anunciada sua pré-candidatura à prefeitura de Trajano de Moraes, no dia 15 de maio, Carlinhos Gomes (PP) desistiu de concorrer ao cargo de prefeito do município. O ex-prefeito participou da convenção partidária de Matias Mendes e Jorginho Diniz (ambos do Cidadania), realizada na última quinta-feira (01), às 19h, no Trajano Social Club, onde declarou apoio à chapa dos dois ex vice-prefeitos municipais.

Romualdo (PSB), que até então era pré-candidato a vice-prefeito de Carlinhos Gomes, definirá em breve se será candidato a prefeito, como era seu desejo inicial.