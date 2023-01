Um dos objetivos é manter a oferta de estímulo para as pessoas com autismo durante as férias escolares - Divulgação

Publicado 11/01/2023 09:40

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu na última semana a 1° Colônia de Férias da Casa do Autista.

O projeto desenvolveu diversas atividades coletivas, com jogos, brincadeiras dirigidas, músicas e contação de histórias. Os assistidos pela Casa receberam atenção individualizada dos profissionais de educação física e da equipe da Casa do Autista.

Um dos objetivos principais desta união entre as secretarias é manter a oferta de estímulo para as pessoas com autismo durante as férias escolares, através de atividades que proporcionam desenvolvimento de habilidades sociais, de linguagem e cognição social.

“A Casa do Autista agradece a disponibilidade do coordenador de Esporte e Lazer, Sérgio Corrêa, e de seus profissionais, e também a Diana Magalhães Coelho, que fez uma participação especial com a contação de histórias e de brinquedos cantados. Estamos nos planejando para ofertar mais momentos como este durante todo o mês de janeiro”, destacou o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Henrique Brasil.