Mosquito é capaz de se reproduzir em caixas d’água, vasos de plantas e pneus, muito frequentes em residênciasReprodução/Internet

Publicado 16/01/2023 08:34

Três Rios - Com a chegada do verão, marcada pelo aumento das temperaturas e pelo grande volume de chuvas, a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios, alerta a população para os cuidados com a dengue.

A virose, transmitida pelo Aedes aegypti, tende a se tornar mais frequente nesta estação, exatamente porque as condições climáticas características desse período favorecem a proliferação do mosquito transmissor, que se produz em locais com água parada.

O primeiro Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) estadual, realizado no começo do mês, apontou alto risco para o município de Três Rios, com o valor 4,1 no Índice de Infestação Predial (IIP) do inseto.

Como principais focos de reprodução no município, o estudo indicou pequenos depósitos móveis e locais com lixo, sucatas e entulhos. No entanto, o mosquito é capaz de se reproduzir também em caixas d’água, vasos de plantas e pneus, muito frequentes em residências.

Para evitar a proliferação do mosquito, são válidas barreiras físicas em locais com água parada, como cobertura de caixas d’água e preenchimento de vasos de plantas com areia, e também a aplicação de inseticidas e larvicidas em outro locais, como piscinas desativadas, sanitários sem uso frequente e ralos internos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, há casos recentes de dengue registrados no município, e a estimativa da pasta é de que haja uma subnotificação dos casos. Os principais sinais e sintomas da dengue são dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

Em caso de suspeita, o paciente deve procurar imediatamente o serviço de saúde do município, na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência ou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Triângulo.

A Prefeitura reforça também para a importância de os trirrienses receberem em seus domicílios os Agentes de Combate às Endemias, responsáveis pela vistoria das residências, inspeção de possíveis focos e fornecimento de orientações quanto à prevenção e tratamento da dengue.