Alguns alunos já matriculados participaram da aula inaugural - Divulgação

Publicado 18/01/2023 12:30

Três Rios - O projeto ‘Driblando a Vida’, de aulas de futebol, vinculado à Secretaria de Esportes e Lazer de Três Rios, abriu nesta terça-feira (17) inscrições para uma nova turma, de 17 a 23 anos. As inscrições podem ser feitas no Campo do Cruzeirinho, na Vila Isabel, às terças e quintas-feiras entre 15h e 17h. As aulas acontecem nesses mesmos dias e horários, e são restritas a meninos.

As meninas podem participar do projeto em outras turmas, que contemplam alunos com idade entre 5 e 16 anos. As inscrições para essa faixa etária também estão abertas, e podem ser feitas segundo o calendário de aulas, às terças e quintas-feiras, em dois horários: 8h às 10h e 14h às 16h.

Ontem (17), alguns alunos de 17 a 23 anos, já matriculados, participaram da aula inaugural. A direção do projeto, no entanto, ressalta que mais participantes são bem-vindos. Hoje (18), após período de recesso, retornam às aulas turmas de faixas etárias inferiores.