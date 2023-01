Formatura dos alunos do programa Ambiente Jovem - Divulgação

Formatura dos alunos do programa Ambiente JovemDivulgação

Publicado 19/01/2023 14:14

Três Rios - O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Três Rios, Thiago Vila Verde, e o gestor ambiental da pasta, Tiago Cardoso, participaram recentemente da cerimônia de formatura de 1,2 mil alunos do programa Ambiente Jovem, na capital. A formatura teve a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do vice-governador, Thiago Pampolha, que também é secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

“Foi um momento mágico. O programa Ambiente Jovem fez, vem fazendo e ainda fará muita história no Brasil todo. Foram mais de mil jovens se formando, e entre eles a turma de Três Rios. São jovens que agora vão para o mercado de trabalho com a visão da sustentabilidade”, comentou Thiago Vila Verde.

Na cerimônia, o governador anunciou que o Governo do Estado vai financiar integralmente os dez melhores projetos apresentados pelo Ambiente Jovem.

“Este é apenas o início da nossa jornada rumo a um Rio de Janeiro mais justo e sustentável. Estes jovens representam não apenas o nosso futuro, mas também o nosso presente na construção de um estado de referência mundial”, explicou o governador.

Idealizada por Thiago Pampolha, a iniciativa tem dentre seus objetivos aumentar a qualidade de vida dos envolvidos e suas comunidades ao integrar esforços para garantir direitos e promover autonomia.

“Estamos muito orgulhosos de ver o impacto que o Ambiente Jovem vem causando no território fluminense. Vemos hoje formandos com grande capacidade de ocuparem os locais de tomada de decisão, levando a juventude para o topo e o Rio de Janeiro para o futuro”, pontuou Pampolha.