Castração é um procedimento altamente seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos urbanos - Divulgação

Castração é um procedimento altamente seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos urbanosDivulgação

Publicado 20/01/2023 10:16

Três Rios - Realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o programa “Castra Pet RJ” realizou dentro dos 13 meses de sua execução em Três Rios, a marca histórica de mais de sete mil castrações em cães e gatos, de forma totalmente gratuita. Colocando em números presumidos, o projeto evitou, assim, a concepção e nascimentos de aproximadamente 15 mil animais.

Segundo o Secretário José Schmitz Neto: “A castração é um procedimento altamente seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos urbanos, prevenção e redução de várias zoonoses e doenças infecciosas, evitando, problemas para a saúde pública, além de colaborar para a longevidade e bem-estar dos animais”.

Retorno do Serviço de Castração

Para que a população continue a ser beneficiada por esse programa tão importante e fundamental para a população trirriense, os agendamentos serão retomados no decorrer de 2023, dando continuidade ao projeto realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Agendamento

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAPDR) vai utilizar os meios oficiais da prefeitura para avisar a população quando houver o retorno do agendamento presencial e on-line.