Local onde corpo foi encontrado foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações - Reprodução/Internet

Publicado 21/01/2023 08:59

Três Rios - O corpo de homem foi encontrado dentro de casa na noite da última quarta-feira (18) em Três Rios (RJ). O caso aconteceu na Travessa José Maria Sancho, no bairro Triângulo. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em avançado estado de decomposição.

O local foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Ainda de acordo com a PM, apenas depois do resultado da perícia será possível comprovar as circunstâncias da morte.