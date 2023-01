Frota recebeu a bênção do padre Karel Kelalu durante a celebração da missa do padroeiro da cidade, na Praça Sebastião, que teve participação do prefeito Joa - Divulgação

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios recebeu na última sexta-feira (20), feriado de São Sebastião, uma frota com 19 novos veículos, que serão utilizados para reforço do trabalho de diversas secretarias municipais.

Os veículos, divididos entre caminhonetes, carros convencionais, ambulâncias e uma van, foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares que ainda não haviam sido executadas.

Eles serão incorporados às secretarias de Transportes e Mobilidade, Serviços Públicos, Saúde e Defesa Civil, Drenagem Urbana e Conservação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Assistência Social e Direitos Humanos, Esporte e Lazer e Obras, além da subprefeitura de Bemposta.

A frota recebeu a bênção do padre Karel Kelalu durante a celebração da missa do padroeiro da cidade, na Praça Sebastião, que teve participação do prefeito Joa.

“Esses carros são de grande importância para aprimorar os serviços em nosso município. Cada secretaria poderá, através desses presentes recebidos, oferecer ainda mais suporte aos trirrienses. Que as bênçãos recebidas aqui nos acompanhem sempre”, comentou Joa.