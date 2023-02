Secretaria de Obras identificou que, em governos anteriores, a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de drenagem urbana não era realizada - Divulgação

Publicado 09/02/2023 15:53

Três Rios - Na última semana, a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação, deu início a um reparo no sistema de drenagem localizado na Rua Esplanada, no bairro Cidade Nova. No local, foi encontrada uma rede totalmente vedada por concreto.

As redes de drenagem urbana são indispensáveis na prevenção de alagamentos e inundações durante os períodos de chuva, por serem o principal meio de escoamento das águas pluviais. Uma manutenção recorrente em baterias de ralo, manilhas e demais componentes dessas redes é importante no combate às erosões de solo.

A Secretaria de Obras identificou que, em governos anteriores, a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de drenagem urbana não era realizada. Em vez de realizar os reparos necessários, optaram pela inutilização desse importante sistema de coleta e escoamento de água, que resultou na degradação do solo e na formação de erosões.

O trabalho de recuperação da rede de drenagem, com a troca de manilhas e reparos nas baterias de ralos foi realizado pelas equipes da secretaria, restaurando a funcionalidade do sistema, que traz benefícios para o meio ambiente, para o poder público e, principalmente, para a população.