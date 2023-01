Mosquitos de Aedes aegypti são vistos no laboratório da Oxitec em Campinas - Agência Brasil/REUTERS/Paulo Whitaker

Mosquitos de Aedes aegypti são vistos no laboratório da Oxitec em CampinasAgência Brasil/REUTERS/Paulo Whitaker

Publicado 27/01/2023 16:23

Três Rios - O combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, além de ser uma tarefa de toda a população, tem sido também uma das prioridades da Prefeitura de Três Rios. Por isso, a administração municipal atuará até o início de fevereiro com o carro fumacê nos bairros da cidade.

A ação com o fumacê é uma das principais estratégias para reduzir a proliferação do mosquito vetor — que transmite também os vírus zika e chikungunya, além de febre amarela —, e complementa o trabalho dos agentes de endemias do município junto às residências.

Os agentes seguem com as inspeções domiciliares em área de maior incidência da doença e reforçam aos moradores que o combate à dengue é uma tarefa de todos, que deve ser sempre somada ao trabalho do setor público.

“Há o reforço para que as pessoas criem o hábito constante de eliminar os potenciais criadouros de larvas dentro de suas casas. Isso deve ser um hábito tão comum como escovar os dentes todos os dias”, comenta o subcoordenador da Vigilância Ambiental, Emmanuel Pereira.

A Secretaria de Saúde conta com a parceria da população para ajudar na prevenção à doença e disponibiliza o Disque-Dengue, através do (24) 2255-7195, para que o cidadão comunique à Vigilância sobre focos no entorno de suas casas.

A Secretaria alerta ainda para alguns cuidados durante a passagem do carro fumacê. Se possível, os moradores devem deixar portas e janelas abertas, protegendo alimentos e animais. A água e a comida dos animais, por exemplo, devem ser trocados após a passagem.

É importante também que os moradores permaneçam dentro de casa, evitando contato muito próximo com a fumaça. Os moradores são avisados antecipadamente por meio de carro som sobre a passagem do fumacê.

Confira o cronograma do carro fumacê (a partir de hoje, 25):

25 de janeiro – Manhã: Jardim Glória + Jardim Primavera; Tarde: Caixa d'água + Várzea

26 de janeiro – Manhã: Centro; Tarde: Cantagalo (até o CIEP)

27 de janeiro – Manhã: Centro; Tarde: Cantagalo (até os Bombeiros)

28 de janeiro – Manhã e tarde: JK e CTB

29 de janeiro – Manhã: Werneck Marine; Tarde: Vale dos Barões

30 de janeiro – Manhã: Moura Brasil; Tarde: Ponto Azul

31 de janeiro – Manhã: Pilões; Tarde: Pilões

1 de fevereiro – Manhã: Ponte das Garças (Banguzinho); Tarde: Ponte das Garças

2 de fevereiro – Manhã: Triângulo (Hermogênio Silva para frente); Tarde: Ataulfo (parte alta)

3 de fevereiro – Manhã: Ataulfo (parte baixa até a UPA); Tarde: Triângulo (Rua do contorno)

4 de fevereiro – Manhã: IML + Pátio da Estação; Tarde: Ladeira das Palmeiras + Rua da Pedreira

5 de fevereiro – Manhã: Mãe Preta + Padre Solano + Parte do São Carlos; Tarde: Balbina + Caetanos

6 de fevereiro – Manhã: Vila Nova + Prof. Moreira; Tarde: Cemitério da Vila até subida do Morada do Sol

7 de fevereiro – Manhã: Imediações do SASE + Barros Franco; Tarde: Rua da Feira + Palmital (até subida do Morada do Sol)

8 de fevereiro – Manhã: Jaqueira + Santa Cecília; Tarde: Morada do Sol

9 de fevereiro – Manhã: Cariri; Tarde: Cariri + Ponte Seca