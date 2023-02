Crianças se encantaram com os equipamentos e o trabalho dos profissionais - Divulgação

Publicado 07/02/2023 14:08

Três Rios - Continuando com o Projeto Colônia de Férias da Casa do Autista, a equipe do Corpo de Bombeiros de Três Rios ofereceu uma manhã dinâmica e divertida para os assistidos pela instituição. Crianças e jovens com autismo acompanharam de perto como é a rotina dos Bombeiros de Três Rios e se encantaram com os equipamentos e o trabalho dos profissionais.

"Consideramos essa visita de fundamental importância para as pessoas com autismo porque incentiva a imitação e representação de cenas, estimulando algumas habilidades sociais nas pessoas com autismo”, disse o secretário de Assistência Social, Pedro Brasil.