Carreta da Saúde por mais uma semana na praça São SebastiãoDivulgação

Publicado 02/02/2023 09:39 | Atualizado 02/02/2023 09:44

Três Rios - Chegou a hora de zerar a fila de espera dos exames de ultrassonografia mamária, tireoide, transvaginal e pélvica, além da ultrassonografia com Doppler de tireoide e transvaginal. Isto porque a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, prorrogou a permanência da Carreta da Saúde por mais uma semana na praça São Sebastião.

Os exames foram agendados pela sala de regulação, que está contatando os pacientes via telefone para que o mesmo se dirija à sala da Regulação, que fica no Prédio Anexo ao Posto de Saúde Central, para retirar o pedido antes do dia agendado. No dia em que estiverem agendadas, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e, caso possuam, o cartão do SUS.

A secretaria de Saúde ressaltou ainda que todos os exames de imagem informados na matéria serão realizados durante esta semana que se encerra no próximo sábado, 4.

Resultados

Os resultados das ultrassonografias são disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria de Saúde, na Rua Maçonaria, 320 – Centro, de segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Destaca-se que as ações desenvolvidas pela Carreta da Saúde cumpre o propósito de aproximar os atendimentos da população a diversos procedimentos, conforme a demanda que se apresenta.

“Essa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde ajuda não só a rastrear de forma precoce algumas doenças, mas também a garantir um exame essencial com conforto, qualidade e rapidez”, disse o prefeito Joa.